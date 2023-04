“Somos románticos e protestóns á vez, cantamos cancións de amor e loita”

Loita Amada é novo proxecto musical encabezado por Pablo Carracedo “Jásper”, cantante e guitarrista de bandas tan importantes no rock galego como Xenreira ou NAO. Nesta nova aventura rodéase de novos músicos e destaca a presenza da cantante e pandereteira Nébeda Piñeiro, natural de Bueu. A banda chega hoxe a unha desas citas ineludibles: o concerto na sala Aturuxo (20.00 horas). Presentan o disco, titulado “Viva a Loita Amada Revolucionaria!” dentro dunha xira chamada “Amarás a loita sobre todas as cousas”.

–Como xurde esta oportunidade deste proxecto de Loita Amada con Jasper, que procede dunha esfera musical máis próxima ao rock? Quen da o paso de achegarse ao outro?

–Eu coñecín a Jásper nun festival no que el tocaba con NAO e eu acudía de espectadora intentando desconectar de tanta ferreña. El sempre me dicía: ti vas cantar comigo! Eu pensaba que era un disparate, ata que me decatei de que o conto era serio.

–Entendo que para vostede supón saír do rexistro e da sonoridade tradicional. Non sei se se pode entender como saír dunha especie de zona de confort. Como afronta ese cambio de rexistro, tivo dúbidas nalgún momento?

–É certo que levo meses dicindo que estou fóra da miña zona de confort, no sentido de que sempre cantei en grupos de pandeireteiras. Mais tamén é certo que o meu universo musical é multicolor: cabe Rosa de Moscoso e Unidad Alavesa, Pallamallada e Patti Smith.

–Que cre que aporta coa súa voz e pandeireta a este novo proxecto?

–Penso que esta cuestión aínda está a desenvolverse. Neste primeiro disco aparecen pandeiretas e pandeiros a modo de simple acompañamento, pero todo apunta a que quizais a música patrimonial gañe protagonismo máis adiante.

–Loita Amada preséntase como un proxecto a partir da canción protesta galega e cara unha nova poesía. Como son as letras e a temática das cancións que integran este primeiro disco, “Viva a Loita Amada Revolucionaria”?

–Somos románticos e protestóns, así que Jásper compón e os dous cantamos cancións de amor e loita.

–Cal é a orixe dese xogo de palabras do proxecto, pasando da habitual expresión de “loita armada” a “loita amada”?

–Foi cousa do noso amigo baixista Anxelo. E como non cremos demasiado na propiedade privada, expropiámoslle a idea. Coidámonos moito de non pronunciar o “erre”, ben por convicción ou por evitar problemas coa xustiza. Quen sabe!

–Creo que comezaron a xira a finais de febreiro, cunha presentación na Sala Capitol. Que tal esta sendo a acollida deste novo proxecto?

–Estamos moi contentos. Cada concerto é unha festa e eu, persoalmente, estou a vivir momentos inimaxinables fai uns anos: cantar Os vampiros, compartir concerto con Mini...

–Que significa poder presentalo no Aturuxo e máis para vostede, que é natural de Bueu?

–Vivín moitos concertos no Aturuxo como espectadora. Estar do outro lado ten moito de emocionante e bastante de incrible.

–Unha parte moi coñecida do seu traballo é como mestra de pandeireta e canto tradicional con grupos como Lina e Lola ou As Mosas do Hío. Que lle transmiten as súas alumnas sobre o resultado desta nova experiencia?

–Son as miñas Sancho Panza. No caso de Lina e Lola, acompañáronme na nosa estrea na Capitol e volverán a facelo en Bueu. Cantar con elas é un privilexio absoluto.