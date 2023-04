Ciudadanos no negocia con Sotelo integrarse en el PP y sospecha que “alguien” lo está haciendo en su nombre

Los afiliados de Ciudadanos (CS) en Cangas no han mantenido ningún contacto con el cabeza de lista del PP, José Enrique Sotelo, ni con otros miembros de esa formación para negociar integrarse en ella, y sospechan “que hay alguien que efectúa dichas conversaciones de integración en nombre de CS”. Dejan claro que el candidato a la alcaldía en las anteriores elecciones municipales, Sergio Jesús Iglesias, “no es militante ni simpatizante de CS desde hace mucho tiempo”, por lo que cualquier referencia a él como líder del partido en Cangas no se ajusta a la realidad.

Lo explica José Ramón Louro Núñez de Haro, que ostenta el cargo de “colaborador de la agrupación de Vigo para O Morrazo del partido de la Ciudadanía (CS)”. Alude a informaciones de prensa sobre la decisión del líder de Cangas Decide, José Luis Gestido, de formar parte de la lista del PP, y de las declaraciones en las que Sotelo reconocería que su candidatura “está abierta a todas las incorporaciones, en alusión a que en las conversaciones de integración también figuren personas que conformaron la lista de Ciudadanos hace cuatro años”. Tras conocer la noticia, “he mantenido a las 9.00 horas de este viernes una reunión con los afiliados de nuestro partido en la villa de Cangas do Morrazo, en donde quedó patente el malestar provocado por las declaraciones del señor Sotelo”, abunda José Ramón Louro, y pide dejar clara la postura de la militancia de su formación.

“Hasta la fecha, ningún miembro del PP de Cangas se ha puesto en contacto con ningún afiliado de CS en Cangas para mantener conversaciones de integración”, explica, y añade que “si como dice el señor Sotelo las ha mantenido, no ha sido con ningún afiliado actual en Cangas do Morrazo”. Los afiliados “quieren llegar hasta el fondo de este asunto, pues sospechamos que hay alguien que efectúa dichas conversaciones de integración en nombre de CS”, usurpando así unas siglas a las que no representa.

En el comunicado remitido por la agrupación se alude a anteriores publicaciones en las que se cita al cabeza de lista en las pasadas elecciones municipales, Sergio Jesús Iglesias, como líder de esa formación. Precisan que ya “no es militante ni simpatizante de CS desde hace mucho tiempo”, y por lo tanto no puede hablar en nombre del partido, cuyo interlocutor válido es José Ramón Louro Núñez de Haro.