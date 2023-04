BNG y ACB pactan una lista unitaria en Bueu y la exedil Laura Ogando ocupará un puesto de salida

El BNG y Asamblea Cidadá de Bueu (ACB) han alcanzado un acuerdo para concurrir bajo una lista unitaria a las elecciones municipales del mes de mayo. Una candidatura bajo el paraguas de las siglas del BNG, encabezada por el actual alcalde, Félix Juncal, y que significará el regreso a la política municipal de la exconcejala Laura Ogando, que ocupará uno de los puestos de salida. En un momento de discrepancias entre las fuerzas a la izquierda del PSOE, con todo el mundo pendiente de las negociaciones entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y Unidas Podemos para confluir en la plataforma Sumar, el actual vicealcalde de Bueu y portavoz de ACB, Julio Villanueva, dejó ayer una reflexión: “Aunque suene a broma, la verdad es que unidos podemos sumar”.

Los encargados de anunciar el pacto entre las dos formaciones fueron Félix Juncal y el concejal y responsable local del BNG, Alberto Moital, por un lado y el propio Julio Villanueva y Laura Ogando por ACB. Un acuerdo que permite pasar de un gobierno de coalición a una lista de coalición, porque desde ACB precisan que esta formación ni desaparece, ni se disuelve y seguirá aglutinando a corrientes y sensibilidades vinculadas a partidos como Podemos. “No volvemos al BNG, sino que volvemos para trabajar por Bueu y aglutinar el voto a la izquierda del PSOE para que el concello tenga un gobierno de izquierdas”, matizaron.

La escenificación de esta unidad llega apenas un mes después de que ACB anunciase públicamente su intención de concurrir por tercera vez a las elecciones municipales. Sin embargo, en estas semanas los contactos entre ambas fuerzas cristalizaron en la lista unitaria anunciada ayer. Aún así, insistieron en asegurar que “esto no es algo de hace unas semanas, ni siquiera meses” sino que lo vinculan a la experiencia del gobierno conjunto de estos cuatro años. “No sería honesto y no tendría sentido que las personas que protagonizamos el trabajo de estos años ahora no siguiésemos trabajando juntas. Había que dar un paso más hacia la integración y la cohesión no está reñida con la diversidad”, argumentaba a su vez Félix Juncal.

A la hora de señalar momentos clave en este mandato, BNG y ACB señalan la propuesta de convenio por parte de la Xunta de Galicia para una mejora en el pabellón de deportes. Un escrito que entró en el Rexistro Xeral el mismo día en el que se celebraba un pleno con una moción del PP en la que planteaba negociar un acuerdo parecido con el gobierno autonómico. “Hubo situaciones en las que se puso a prueba la cohesión del gobierno, en esos casos Julio Villanueva supo analizar la situación y ver que la respuesta que ofreciésemos como gobierno iba a ser importante para la estabilidad”, reconocía Juncal. Al final el bipartito rechazó aquel convenio que ayer el vicealcalde tachaba de “limosna”.

Las dos formaciones no ocultaron que a lo largo de estos cuatro años hubo discrepancias, pero destacan la forma en la que se trataron y resolvieron. “Supimos discernir esas diferencias y desencuentros, tratar los asuntos dentro del ámbito del gobierno y evitar que se crispase la convivencia, lo que es algo muy positivo”, razonaba ayer Laura Ogando.

Desde ACB reconocen que sobre la mesa quedaron asignaturas pendientes, a las que ahora se le quiere dar continuidad. Señalaron especialmente tres: la movilidad urbana, el acceso de los jóvenes a la vivienda y la municipalización de servicios. Este fue un punto en el que incidió Julio Villanueva, que fue el concejal encargado del control de concesionarias. “En 2025 acaba el contrato con Aqualia y no podíamos consentir que gobierne el PP”, afirma el vicealcalde, convencido de que eso significaría privatizar de nuevo el servicio. A este respecto tampoco tuvo reparos en defender la decisión de volver a licitar el servicio de gestión tributaria, recordando aquella expresión de que “tuve que envainármela”. “Intentamos rescatar el servicio, pero era imposible después de como dejó el PP los departamentos de Tesorería e Intervención. Recurrir al servicio del ORAL nos salía más caro y aquel momento era la mejor decisión para Bueu”, volvía a justificar ayer, aunque sin renunciar a ese rescate en los próximos años.

Julio Villanueva se mostró muy duro con el PP, al que acusó de no tener un proyecto para el municipio y de ir a remolque de la sociedad de Bueu. También confirmó algo que ya había dejado caer en alguna ocasión: “En 2019 el PP se puso en contacto conmigo para que no invistiese a Félix Juncal como alcalde y proponerme una fórmula para que el regidor fuese yo”. Una propuesta que rechazó de manera tajante.

La candidatura está cerrada y en los próximos días se dará a conocer la configuración definitiva. Juncal se mostró convencido de que con esta unión el BNG “va a dar la sorpresa y conseguiremos un gran resultado electoral, hay una inmensa mayoría que reconoce el valor del trabajo de estos años y nuestro compromiso para seguir haciendo avanzar a Bueu”.

“Ir juntos no es una muestra de debilidad, la unión es una fortaleza”

La unión entre BNG y ACB podría interpretarse como un signo de debilidad y de preocupación ante una posible subida del PP, algo que los interesados rechazan. “La debilidad sería incurrir en personalismos, ir juntos no es una muestra de debilidad sino que la unión es una fortaleza”, defendía Laura Ogando. Por su parte, Juncal se mostraba absolutamente seguro de que el BNG ganará los comicios de mayo. “Desde la humildad diré que descarto un gobierno del PP. El PP sabe que le vamos a ganar en las urnas y que contamos con el apoyo de la mayoría social de Bueu”, afirma.

Esta unidad llega más de una década después del proceso de implosión dentro del BNG, desencadenado tras la salida de Xosé Manuel Beiras y los “irmandiños”, que derivó en la creación de las “mareas”. En aquel mandato (2011-2015) Laura Ogando formaba parte del gobierno local y fue cesada en abril de 2012 después de la escisión del Encontro Irmandiño y tras solicitar su baja en el BNG. Un camino similar al de Julio Villanueva, que en aquel entonces ya no era concejal del BNG.

El movimiento de la “marea” en Bueu tuvo su reflejo a través de ACB, que tanto en 2015 como en 2019 obtuvo un acta de concejal para Julio Villanueva y que ahora vuelve a confluir con el BNG. “Creo que esa confluencia nunca desapareció y aquellas diferencias no eran tanto en la política local como en otros niveles. Todos tenemos claro que lo que nos une es mucho más que lo nos separa”, sentencia Laura Ogando.