Los piquetes paralizan casi todos los autobuses de la comarca, incluidas las líneas a los colegios

La huelga del transporte de pasajeros por carretera que vivió ayer Galicia para reclamar nuevos convenios colectivos y que fue convocada por las centrales sindicales mayoritarias –CIG, CCOO y UGT– paralizó casi la totalidad de las líneas de autobús en O Morrazo. Los piquetes impidieron incluso la salida de casi todas las rutas establecidas como servicios mínimos, al considerarlas como “abusivas”, pues obligaban a trabajar en las horas puntas y en el transporte escolar. Finalmente, por la mañana los sindicalistas lograron parar casi al 100% el servicio de autobuses de la comarca.

De las líneas contempladas como servicios mínimos, por la mañana los piquetes no permitieron ninguna, como las previstas hacia los hospitales de Vigo partiendo de Cangas y parando en Moaña o las líneas que comunican Bueu y Cangas. Para ello los huelguistas acudieron alrededor de las seis de la mañana a la estación de autobuses de Cangas, para impedir la salida de los vehículos.

Poco después se trasladaron a las instalaciones de la empresa Cerqueiro en el Polígono Industrial de Castiñeiras, en donde los autobuses de esta compañía comparten espacio con los de Monbus. Allí se vigiló que no saliese ningún servicio durante toda la mañana y durante gran parte de la tarde. Desde las centrales sindicales cifran el seguimiento en prácticamente “un 100%” y aseguran que la jornada de huelga se saldó sin incidentes de gravedad.

Otro de los servicios que se vio paralizado en su totalidad es el del transporte escolar. Los centros educativos de Cangas estaban cerrados, al ser una jornada festiva en la villa por el Viernes de los Dolores. En Moaña y Bueu, por su parte, las familias se vieron en la obligación de llevar a sus hijos a los colegios e institutos en coches particulares. Lo mismo ocurrió con su recogida a la finalización de la jornada escolar. Desde los conductores en huelga explican que fueron advirtiendo a los usuarios, a lo largo de toda la semana, de la posibilidad real de que no hubiese transporte escolar el viernes a pesar de estar designado como un servicio mínimo.

Solo permiten alguna conexión de tarde con los hospitales y con Pontevedra

La economía de O Morrazo, así como numerosos servicios, están ligados a Vigo y Pontevedra, de ahí que muchos usuarios del transporte público viesen alterada ayer su jornada por esta huelga. Contaban, sin embargo, con la posibilidad de cruzar la ría de Vigo en barco. Eso sí, las navieras no reforzaron las frecuencias habituales, aunque éstas tampoco sufrieron problemas.

A media tarde, sin embargo, los sindicatos acudieron a una asamblea a Pontevedra y optaron por permitir la salida de varias rutas de servicios mínimos. Por ejemplo el enlace nocturno con los hospitales Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro, muy utilizado por los sanitarios de O Morrazo, la salida a las 17.30 horas hacia Vigo y los autobuses que entre las 18.30 y las 19.30 horas conectan Cangas con Pontevedra pasando por la villa de Bueu.

Semana Santa

Los sindicatos con presencia en la comarca valoraron positivamente el seguimiento del paro, que en principio solo estaba fijado para la jornada de ayer. Eso sí, alertaron de que si no se retoma la negociación de los cuatro convenios colectivos provinciales del sector volverán a movilizarse con medidas similares después de la Semana Santa.

“Tuvimos que organizarnos incluso con taxis para no quedarnos tirados”

Aunque buena parte de los usuarios de los autobuses de la comarca estaban advertidos de que la huelga de ayer podría paralizar todo el servicio, como ocurrió con los avisos en muchas líneas de transporte escolar, no fueron pocos los vecinos que se vieron sorprendidos por que no se cumpliesen los servicios mínimos. Así, usuarios de Bueu mostraron su malestar. “A las 7.10 horas de la mañana no pasó el autobús que conecta con Vigo y la Universidad, pese a que estaba designado por la Xunta como servicio mínimo”, lamentaban los afectados. Lo mismo ocurrió con el de las 7.45 horas de Monbus que parte de Pontevedra y que muchos bueueses utilizan para bajar en Cangas y tomar el barco a Vigo, en donde tienen sus centros de trabajo. Los afectados, sorprendidos por la falta de servicio, tuvieron que organizarse casi sin tiempo. “Nos quedamos en tierra y para acudir a las clases o trabajos tuvimos que organizarnos en coches o llamar a taxis entre varios usuarios”. Lamentaron la falta de previsión para poder buscar una solución con más tiempo.