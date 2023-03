El Sombrero gastronómico.

Eloy Entenza abrió ayer las puertas de su local gastronómico, que lleva el nombre de El Sombrero, compemento que él utiliza de forma cotidiana. Es el nuevo restaurante de Bueu, donde cobra importancia la gran carta de vinos.

El banco rojo destila lavanda

Que el banco rojo destila lavanda. Se mece en un arcaico columpio y se acuesta a la sombra de un rosal, ya casi sin espinas, zarandeado por es viento huracanado que fue el fallecimiento de Xosé Manuel Pazos. El banco rojo piensa con la derecha y ejecuta con la izquierda, al contrario que lo que decía el gran guitarrista Paco de Lucía: la mano izquierda piensa, la derecha ejecuta. Esta frase casi lo mandó a la cárcel, por entender el régimen franquista que era una metáfora para mancillar a la derecha que había salido ganadora de la Guerra Civil.

Mariano Abalo en vez de Victoria Portas

Son muchas las voces que se alzan para que sea Mariano Abalo, quien encabece la lista de ACEs, no la actual alcaldesa de Cangas, Victoria Portas. Hubo gestos para con Mariano Abalo por parte de la regidora que no gustaron al que fuera líder de la Frente Popular Galega, que se encuentra ahora mismo en un segundo plano. Esas voces cada vez son más frecuentes. Y Mariano Abalo solo dice que será la asamblea de ACEs la que nombre al o la candidata a la Alcaldía de Cangas. En una campaña, donde está muy presente ser de Cangas, va a ser un handicap no serlo. Pero la asamblea es soberana.