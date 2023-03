Gestido se integra en la candidatura del PP que encabeza Sotelo y Hermelo irá de número dos

José Enrique Sotelo y José Luis Gestido escenificaron ayer en un acto que tuvo lugar en la sede del PP lo que era un secreto a voces: la integración de Cangas Decide en la lista que los populares presentarán a las elecciones municipales del 28 mayo. Era algo que se intuía desde que el líder de Cangas Decide, José Luis Gestido, anunciara la semana pasada que su partido no iba a concurrir a los comicios, que renunciaba a hacerlo por el bien de Cangas y desvelaba conversaciones. Es una integración que se realiza, como manifestó el candidato a la alcaldía de Cangas por el PP, José Enrique Sotelo, sin ningún tipo de condiciones, garantizando a Gestido un puesto alto en la candidatura y situando a la actual concejala popular Dolores Hermelo como número dos de una formación donde los unos y lo otros olvidan diferencias anteriores y donde se apuesta por Cangas, porque ambos líderes consideran que Cangas debe ser la prioridad.

Se trata de un acuerdo tendente a recuperar la mayoría absoluta, que sería impensable si las fuerzas de derecha concurren otra vez a los comicios separadas. Todos son conscientes que sacar 11 concejales requiere unidad y trabajo. El líder del PP asegura que la lista estará conformada por personas con experiencia, porque es algo que se antoja imprescindible ahora para “sacar a Cangas del caos en el que está metida” , pero también adelanta que habrá nuevas incorporaciones de valía. Así, anuncia que entre los diez primeros de la lista, cinco serán personas que nunca fueron concejales. También declaró que el PP estaba abierto a todas las incorporaciones, en alusión a que en las conversaciones de integración también figuren personas que conformaron la lista de Ciudadanos hace 4 anos.

Sotelo asegura que su candidatura será una lista para solucionar problemas, responsable, de Cangas para los cangueses, con personas serias y trabajadoras. También advirtió que nadie dudara que la izquierda que hoy se pelea, volvería a juntarse para impedir gobernar al PP si éste no alcanza los 11 concejales.

“Cada uno de la lista va en el puesto que queremos; es hora de acabar con esos falsos rumores”

Habló también José Luis Gestido, que volvía a la que fue su casa tanto tiempo. Agradeció el esfuerzo y predisposición de José Enrique Sotelo para llegar a un acuerdo antes de las elecciones, que siempre es mejor que después, visto lo que aconteció en las pasadas municipales. “No nos dolieron prendas para alcanzar este acuerdo” manifestó el exconcejal de Deportes y Cultura en la primera época de José Enrique Sotelo, que añadió que la lista no es fruto de la improvisación, sino de una reflexión profunda donde prima el interés común que es Cangas. Aseguró que era necesario formar un grupo con experiencia porque la actual situación del Concello de Cangas así lo aconsejaba, ya que los problemas que había que resolver eran muchos. Gestido estuvo acompañado por una de su equipo, Dolores Sánchez. Por su parte, la que va a ser número 2 de la candidatura que el PP presente a las elecciones municipales, Dolores Hermelo, afirma que objetivo es trabajar por Cangas, que se trata de una lista que no está unida azar, sino de forma consciente. Dijo que ya era el momento de acabar con algunos rumores malintencionados y que “los que vamos en la lista vamos en donde queremos ir, que nadie le quepa duda de eso”, aseguró de forma contundente Dolores Hermelo. El 2011, cuando el PP obtuvo 10 concejales y se vio obligado a pactar con Nardo Faro Lagoa para gobernar Cangas, los resultados le otorgaron algo más de 6.000 votos. En las últimas, el PP sacó 4.086 votos y Cangas Decide, 664, por 636 de Ciudadanos. Así que la tarea está aún difícil. Claro que la división de la izquierda también va a influir.