Las demandas civiles paralizadas por la huelga de letrados alcanzan las 900

Las demandas civiles paralizadas por la huelga de letrados judiciales en los tres juzgados de Cangas alcanzan las 900. En estos momentos aún se están contabilizando los señalamientos y como se van a reseñalar, porque, de momento, no se aprobaron planes de refuerzo. Las letradas judiciales de Cangas que estuvieron en huelga afirman que se tardarán bastantes días. En Galicia se calcula que, como mínimo, hasta principios del año 2024 no se estará funcionando como antes del paro, y en Cangas se calcula que el atasco es más o menos parecido. También hay profesionales de la justicia de Cangas que aseguran que en muchos casos el problema de retraso es tan solo una firma por parte de la letrada judicial, por lo que se puede avanzar más rápido. Aunque se recuperó la normalidad en los juzgados de Cangas (la letrada del tres era la única que no estaba en huelga) todavía no se nota en el rítmo de vida judicial. El final de la huelga aleja la posibilidad de que no se pudieran celebrar las elecciones municipales, debido a que estos profesionales son miembros natos de las juntas electorales de zona y provinciales.

La huelga de letrados judiciales en Cangas terminó con una media de 10 juicios suspendidos por juzgado cada semana. El registro civil estaba prácticamente paralizado. También los ciudadanos no pudieron presentar alegaciones a procedimientos en trámite ni se tramitaban demandas de ningún tipo, como las de desahucios o de reclamación de cantidades. Los divorcios estaban paralizados por lo que ni se resolvían los que se presentaban. Una de las mejoras conseguidas es la de la refundación de los grupos de población, de 5 a 3, como ya tienen los demás funcionarios de justicia y médicos forenses, que supone una subida salarial real para el grupo 5 (el de las poblaciones más pequeñas), ya que para el grupo 4 la mejora fue de 10 euros brutos al mes.