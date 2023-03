Un helicóptero de la Guardia Civil aterriza junto a unos novios en Massó

Unos novios de Vigo que ayer se hacían un reportaje fotográfico de boda con el conocido estudio profesional BrunSantervás de Cangas en la zona de Massó, no olvidarán el día, ya no solo por tratarse de las pruebas de su enlace matrimonial, sino porque vivieron, en vivo y en directo, no sin cierto susto y sorpresa, cómo un helicóptero de la Guardia Civil aterrizaba junto a ellos, tras sobrevolarlos y como si formara parte de un operativo debido a una persecución policial.

Ocurrió cerca del mediodía. Los novios se realizaban el reportaje fotográfico postboda en el muelle de A Congorza cuando el ruido del helicóptero irrumpió procedente de la ría. La patrulla de la Guardia Civil sobrevoló a los novios que, en un principio, pensaron que se podía tratar, incluso, de una sorpresa del propio reportaje fotográfico, que realizaba Borja Brun y su equipo. Estos profesionales se vieron igualmente sorprendidos y, una vez que pasó todo, hasta disfrutaron con la coincidencia de lo vivido ya que nunca les había ocurrido nada igual en sus años de carrera profesional. El helicóptero tomó tierra a unos metros de ellos, entre la playa de As Cunchiñas y la de Areamilla. Las personas que estaban allí pudieron ver cómo se movía gente corriendo entre las rocas y al poco tiempo llegaba un coche de la Guardia Civil. En la mente de todos ellos estaba la idea de que, quizás, estaban ante una persecución policial de furtivos al más puro estilo de las películas y de las últimas series de televisión sobre el narcotráfico en las que Galicia vuelve a ser protagonista. Fuentes consultadas aseguran que el motivo del aterrizaje del helicóptero fue para recoger a un sargento en prácticas en el cuartel que iba a participar en una patrulla desde el aire. Lo cierto es qu el helicóptero aparecerá en el álbum de boda de esta joven pareja viguesa con el selle indiscutible del gran fotógrafo que es Borja Brun y su equipo del estudio.