Cangas ya cobra “tarifa plana anual” a hosteleros por la instalación de nuevas terrazas

El Concello de Cangas ya estaría cobrando una “tarifa plana anual” por la instalación de terrazas a los hosteleros que han pedido autorización en los últimos meses, según señalaron varios de estos profesionales en una reunión que tuvo lugar ayer por la tarde en el consistorio, convocada por la asociación Areca. Gustavo Soliño, que preside el colectivo, informó de que la alcaldesa, Victoria Portas, le había comunicado la intención municipal de abrir un plazo para poner al día y legalizar la situación de todas las terrazas, que lleva varios años incumpliéndose, y de establecer un pago único que permita utilizarlas todo el año, y no solo en verano. “En nuestro caso ya lo ha hecho”, aseguraron algunos de los hosteleros presentes, lo que abrió el debate en torno de si es más o menos rentable pagar más para poder instalarlas los 12 meses y cuáles serían las fórmulas más justas y equitativas.

Sobre ello hay disparidad de opiniones. La realidad es que hay empresarios que pagan solo por montar terrazas en verano y luego las instalan todo el año. Incluso quien no paga nada por la terraza, ni verano ni invierno, y se beneficia del servicio tanto o más que quienes sí cumplen con esa obligación, que el Concello aplica de forma errante o poco clara, a juicio de los afectados. Areca apuesta por adaptar la tarifa a las circunstancias y que haya una regulación municipal clara, justa, lógica y equitativa que debe negociarse y aplicarse luego sin privilegios ni discriminaciones. “A los que pagamos nos controlan a tope, y los que no pagan, además, hacen lo que les da la gana”, lamentan, en relación a las dimensiones o los horarios de funcionamiento.

La instalación de terrazas fue uno de los asuntos abordados en la reunión de ayer, en la que participaron alrededor de una veintena de profesionales, pero no el único. A los hosteleros también les preocupa el intrusismo profesional de algunos furanchos, chiringos o festivales que ejercen la restauración, “incluso con cenas-maridaje”, señalaron. Lo mismo sucede con las actuaciones de dj´s y otras propuestas musicales, que dicen aceptar e incluso practicar de forma muy puntual y en horarios que no entren en competencia con negocios del ramo, pero no en cualquier lugar y hora, ya que perciben frecuentes abusos.

Gustavo Soliño hizo una encendida defensa del asociacionismo y de apuesta por la honestidad del sector respetando horarios, productos de proximidad y de cauces legales, no del furtivismo, que deteriora la cadena de riqueza para que unos pocos saquen tajada. Varios participantes recalcaron esa idea y la opción de denunciar no solo a otros sectores, sino incluso a compañeros del propio que se la salten en su beneficio.

La elección de un festivo local en temporada baja, apostar por eventos como el Desembarco Pirata-María Soliña, con gran respuesta popular o impulsar cursos de formación en hostelería o el mayor diálogo e implicación del Concello de Cangas son otros asuntos en los que Areca quiere abundar. La de ayer fue una primera toma de contacto que consideran muy productiva y sobre la que hay que profundizar en próximas citas, recalcó el presidente del colectivo.