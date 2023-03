Cemma dice que ellos cogieron muestras del delfín de Barra y el Concello tenía que retirarlo

La Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (Cemma) señala con respecto al delfin aparecido la semana pasada en la playa de Barra, que ellos acudieron a recoger muestras del animal, de ahí los cortes, pero no tienen capacidad para retirarlo, por lo que tenía que acudir el Concello que no pudo hacerlo ya que era viernes a última hora y con difícil acceso. Dice que aunque el ejemplar podía seguir hasta el lunes, no disculpa al Concello al que reprocha que con el otro delfín que apareció también la semana pasada en Nerga, se lo llevara antes de que llegaran ellos.

Aclaran, antes los comentarios del Gremmar de que quien hizo la necropsia al delfín de Barra cometió una “chapuza”, que Cemma es el único organismo oficial para realizar estos trabajos. Confirman que la cuerda enroscada en la aleta no se la pusieron ellosy que no hay caso raro.