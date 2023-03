Las nuevas guardias dejan a Moaña con la farmacia de referencia en Cangas

La nueva concentración de vecinos por la defensa de la sanidad pública de Moaña, que ayer cumplió su 68 semana consecutiva ante la Casa do Mar, puso de relieve un nuevo problema añadido al de la falta de urgencias y con respecto a la marcha de servicios sanitarios del municipio, con las farmacias de guardia, ya que desde hace unas semanas la de referencia para Moaña está en Cangas. Así lo señaló la teniente de alcalde, Marta Freire, en la concentración, en la que participó en representación de la alcaldesa, Leticia Santos, ausente por un acto del partido en Santiago; y acompañada por el portavoz de la Plataforma da Sanidade, Gabriel Ferral.

Freire asegura que la problemática de las farmacias de guardia será uno de los asuntos que se aborden en la reunión de la Mesa Local da Sanidade, que se convocará esta semana, en la que también se tratará el posible cambio de hora de la próxima concentración del domingo ya que coincide con la procesión de Ramos.

Anunció que se iban a pedir explicaciones a la Consellería de Sanidade sobre la nueva problemática de las farmacias: “Si nos faltaba poco con tener la Casa do Mar cerrada, sin urgencias (sigue en Cangas desde 2021), ahora nos encontramos con que las farmacias de guardia de referencia están en Cangas. No sé adónde vamos a llegar”. Insistió en que desde Moaña no iban a pasar por esta situación: “Si cada vez que necesitemos un medicamento tenemos que ir al concello vecino, dice mucho de la política que nos quieren aplicar, que no es otra que mancomunar todos los servicios en un solo concello e ir cerrando los que nos quedan”.

La teniente de alcalde dejó claro que iban a seguir con las concentraciones, que de ahí no se iban a mover haya o no haya elecciones, que la Consellería de Sanidade y el gerente del Área de Vigo siguen sin dar una respuesta a los vecinos sobre el regreso de las urgencias al Punto de Atención Continuada (PAC) de Moaña, y que no se trata de una respuesta al gobierno local o a los partidos, sino a todos los vecinos que dependen de la sanidad pública. Confirmó que en un mes empezará la campaña electoral y que van a seguir igualmente con las protestas por las urgencias , el refuerzo de la ambulancia y por la nueva problemática de las farmacias de guardia “porque tenemos claro que los servicios públicos hay que defenderlos desde las instituciones, con iniciativas, pero también aquí”.

Ferral critica la “burla” de la Xunta

El portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, calificó de “burla” lo que la Xunta está haciendo con Moaña y animó a todos a participar en las concentraciones porque no veía las personas que piensan que se va a solucionar desde casa. Insistió en que pese a tantas semanas consecutivas de concentraciones –el próximo domingo serán 69–, siguen sin indicios del regreso de las urgencias de Cangas a Moaña y pidió seguir luchando para ver atendidas debidamente todas las demandas sanitarias de los vecinos del municipio.