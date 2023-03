Carro denuncia que la alcaldesa impide el Servicio de Axuda no Fogar a 62 familias

El candidato del PP a la Alcaldía de Moaña, Javier Carro, asegura que la alcaldesa, Leticia Santos, impide que 62 familias del municipio se beneficien del Servicio de Atención no Fogar (SAF) cuando el Concello, gracias al concierto económico anual por valor de 1,5 millones de euros firmado con la Xunta de Galicia, tiene actualmente 1.318 horas al mes asignadas que no se están utilizando y que están disponibles para distribuirlas entre los demandantes. La mitad de estas personas que se encuentran en lista de espera tienen reconocido el grado II de dependencia (34), 27 el grado I y una de ellas el nivel máximo (grado III), señala Carro, y sin embargo, el gobierno local (BNG-PSdeG) prefiere negar este servicio a los vecinos, recortar en bienestar social, simplemente por un fin partidista. “El populismo de la Sra. Santos es aberrante. Se da golpes de pecho cada domingo en la calle, pero esconde que ella está recortando derechos a las familias en un servicio tan básico e imprescindible como el de la atención a la dependencia”, censura el candidato del PP a la alcaldía de Moaña, Javier Carro, que se pregunta “dónde quedó la credibilidad de Leticia Santos”.

El líder del PP recuerda que los beneficiarios del SAF son mayores con ingresos bajos, la mayoría con pensiones no contributivas, que no pueden permitirse pagar a una persona que les cuide. “Pero esto parece no importarle a la regidora, que oculta ese paquete de horas y poder gastar el dinero en autobuses para manifestaciones y en propaganda para sacar rédito político que le permita mantenerse en el sillón”. Es más, añade Javier Carro, “esta política de destrucción de los derechos de los moañeses ha sido la tónica durante los ocho años de gobierno bipartito y pretende que lo sea en un futuro”. Muestra de ello dice que Santos ha situado como número dos a la actual concelleira de Benestar Social, la nacionalista María Ortega. “Será el premio por haber ahorrado en el SAF para gastarlo otras cuestiones menos prioritarias”, lamenta Carro.