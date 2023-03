Bueu organiza “Ghallufadas”, xornadas para promover o galego en xogos de cartas e rol

A terceira edición do programa “Bueu e a fala” terá como protagonista o ocio, concretamente os xogos de cartas e rol. Baixo o nome de “Ghallufadas. Un evento con moito xogo” o Concello de Bueu, a través das áreas de Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico, Cultura e Normalización Lingüística, organizará unhas xornadas os días 22 e 23 de abril para fomentar o uso do galego entre a mocidade no marco dunha fin de semana adicada a uns xogos que están en auxe. A cita terá lugar na carpa que se instalará a tal efecto na Praza Massó e que permanecerá aberta ese fin de semana de 11 a 21 horas.

A proposta conta con torneos de Warhammer: Kill team, Rabbitz and Robots, Magic: Pioneer, Spanta, Magic: Duel Commander, Magic:Oathbreaker e de Ti non es de aquí? nas súas modalidades xúnior e adultos. Este último xogo é unha especie de trivial en base a coñecementos de Galicia e a súa cultura. Así mesmo haberá un taller de iniciación a Magic e zona libre de xogos de mesa tanto o sábado coma o domingo.

Xogo de rol baseado en "Travesía por tres momentos da historia de Bueu"

Unha das novidades de “Ghallufadas” será a creación dun xogo de rol baseado no libro “Travesía por tres momentos da historia de Bueu”, que permitirá que os xogadores poidan aprender da historia e toponimia locales en base a tres grandes temáticas: a salgadura, o Bueu romano e Ermelo. A idea é que esta iniciativa teña encaixe en outros eventos futuros, como as festas de Beluso ou Ermelo.

O programa tamén inclúe unha charla da empresa buenense Corvus Belli acerca de “Publicar xogos por mecenazgo”, outra da ourensana Ozocogz sobre “Como é editar xogos en galego” e unha máis da ilustradora canguesa Lorena Gestido sobre “Creación e deseño de xogos de mesa”. Xunto a Tempus Ludit, Ouril Games, Percalanda e Gáidil son as colaboradoras deste proyecto que acollerá un concerto na noite do sábado.

Ocio, promoción da lingua e das empresas galegas do sector

“A nosa idea é que este sexa un evento de ocio, de galego e de posta en valor das empresas locais, comarcais e galegas dun sector que vive un bum nestes últimos anos”, explica o concelleiro de Cultura buenense, Xosé Leal, que engade que “aínda que é un evento da mocidade tamén queremos que participen os adultos e sexa interxeracional”. O concello xa presentou a solicitude para unha liña de axudas da Diputación de Pontevedra para a dinamización do galego.

“Ghallufadas” se enmarca dentro das estratexias de potenciación do galego impulsadas desde Bueu e que arrincaron en 2020 en torno á estrea do filme Ons, de Alfonso Zarauza, e que seguiron o ano pasado cunhas xornadas acerca do audiovisual, as redes e o uso do idioma dentro de sector do videoxogo, culminando co primeiro certame “Mergullándonos no tiktok”.