ACE abre el melón para que el campo del Alondras pase a ser municipal sin cesión

El grupo municipal del ACE mantuvo un encuentro con la directiva del Alondras. La reunión sirvió para confirmar que el Concello de Cangas ya puso en marcha el inicio del expediente y el proceso para poder licitar la obra de renovación y mejora de la instalación lumínica del campo de fútbol de O Morrazo que permitiría una mejora considerable, de la misma manera que permitiría cumplir con la exigencia de la Real Federación Española de Fútbol en relación a la capacidad lumínica. Esta obra supondrá una inversión de 93.000 euros.

Se debatió sobre la posibilidad de que el Campo de Fútbol de O Morrazo pase a ser municipal porque la cesión no resuelve el problema importante a la hora de conseguir ayudas o subvenciones, por no acreditar el Concello la titularidad municipal. “Ambas partes quedamos de valorar esta opción porque evidentemente será algo que tendrán que valorar los socios y las socias del Alondras Club de Fúbol”.

También explicó el citado grupo municipal, que es quien ostenta ahora mismo el gobierno de Cangas, la previsión de obras de mejora de la cubierta del estadio pasan por incorporar esta actuación dentro del necesario presupuesto que se pueda preparar para el presente ejercicio de 2023, teniendo en cuenta que los votos del PP y PSOE impidieron que estas obras se pudiera ejecutar en 2022 con cargo al remanente de tesorería.

En relación a los trabajos que hay que realizar en la grada del Campo Municipal de O Morrazo y la renovación del césped del campo de fútbol, ACE manifestó que pasarían por una actuación que deben comprometerse con inversiones dentro de los próximos ejercicios económicos o bien con cargo a convenios a suscribir con la Dirección Xeral para el Deporte o con la Diputación de Pontevedra.

También mencionó ACE en la reunión con los directivos que tanto la Xunta como Diputación no son justos ni están a la altura de cumplir con “el exemplar deporte cangués, porque está ben que se nos destaque como Vila Olímpica, pero é moi evidente que as axudas importantes da Xunta e da Diputación non pasan de ser meros discursos cando hai eventos ou eleccións”.