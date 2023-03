Cangas Decide descarta presentarse a los comicios y abre una vía para llegar a pactos con otro partido

Cangas Decide, el partido que lidera un ex del PP, José Luis Gestido, acordó en la asamblea abierta de ayer, celebrada en un hotel de la villa, no presentarse a los comicios municipales. Asegura Gestido que se antepone, de esta forma, el bien de Cangas, antes que el del partido. Considera que en es un momento de sumar, en vez de restar, dada la situación política actual. A la pregunta de si eso supone que se abre una puerta al diálogo con la fuerza mayoritaria de la derecha, José Luis Gestido manifiesta que lo que significa es que Cangas Decide está dispuesta al diálogo, a buscar soluciones y llegar a acuerdos. Afirma que es el momento de cambiar la manera de establecer los pactos en política. En este sentido señala que es mejor que los pactos tengan lugar antes de concurrir a las elecciones, que después; pues se da la circunstancia de que una persona vota por un partido, sin querer nada del otro y, al final, resulta que por los resultados electorales gobiernan conjuntamente. José Luis Gestido entiende que decirle la verdad a los votantes se debe hacer antes del 28 de marzo, no después. Por eso Cangas Decide está abierto a llegar a un acuerdo. Este partido piensa en el PP, en la posibilidad de que alcance la mayoría absoluta con su decisión de no concurrir a los comicios electorales y así no dividir el voto de la derecha, para impedir que Cangas vuelva a estar gobernada por un conglomerado de partidos que, a entender de Gestido, paralizan el desarrollo del municipio. Así que no se descarta que en la lista que presente el PP pueda verse alguien relacionado con Cangas Decide. Unos y otros saben que es la mejora forma de sumar y acabar con los gobiernos de coalición, que tanto dañaron la imagen de Cangas, en opinión de José Luis Gestido.

Hubo más gente de lo que en un principio cabía esperar. Incluso hubo algún sector que, en principio, optaba por presentarse, pero la exposición de José Luis Gestido fue clara: antes Cangas que el partido. En las pasadas elecciones, la división del voto de la derecha dejó a Cangas Decide sin concejal, igual que a Ciudadanos y al PP con tan solo siete concejales, después de haber tenido 10 y gobernado en coalición con el partido de Nardo Faro Lagoa.