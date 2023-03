ACE y PSOE apuestan porque el plan de Amgecabe vaya a pleno; PP y Avante! dudan del momento

División de opiniones en la junta de portavoces sobre el proyecto de Amgecabe en A Rúa, que permitiría al Concello de Cangas hacerse con 11.000 metros cuadrados de terreno para construir un nuevo equipamiento sanitario. El gobierno local, representado en ACE, con el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, presente en la reunión, se mostró partidario de llevar el documento presentado por la sociedad mercantil al pleno de Cangas. De la misma opinión es el PSOE, que considera urgente poner a disposición del Sergas los terrenos, al mismo tiempo que apoya el desarrollo urbanístico de A Rúa, que promueve Amgecabe. El PP encuentra el proyecto positivo, aunque considera que no es el momento de llevar un documento de este tipo al pleno de la corporación, cuando están próximas las elecciones municipales y lo que se acuerde esta corporación lo puede dejar sin efecto la nueva. Recordó que una modificación puntual es un proceso largo, que no se hace de hoy para mañana. Avante! es prácticamente de la misma opinión. Además, Avante! es un grupo que no va a estar en la corporación municipal en el próximo mandato, porque decidió no presentarse a los comicios municipales del mes de mayo. El BNG no acudió a la reunión de la junta de portavoces y la concejala no adscrita,Aurora Prieto, que defiende ahora mismo los postulados de Esquerda Unida, quedó de posicionarse una vez que el asunto se debata en su asamblea.

El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, aseguraba ayer que de concentrarse y visibilizarse esa iniciativa se puede poner en marcha la vía más realista a día de hoy para cumplir con la exigencia del Sergas, de poner a disposición los terrenos que alberguen el equipamiento sanitario que todos los vecinos reivindican. Considera que es preciso recordar que todos los grupos municipales se pusieron de acuerdo para aparcar el debate sobre si se quiere un CIS o un CAR, porque todas las partes ceden para poner en un primer plano la consecución de los terrenos, con el propósito de que la Consellería de Sanidade no tenga excusa, “pero en este sentido hay que recodar dos cosas: la primera que la Xunta, al tratarse de una actuación supramunicipal podría desarrollar directamente como ocurrió en otros casos similares y también recordar el caso del centro de salud O Hío-Adlán, donde el concello cedió los terrenos, pero el Sergas pasó olímpicamente de acometer un proyecto que está ya redactado”.