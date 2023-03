Un delfín mutilado en Nerga.

El litoral de la comarca morracense recibe periódicamente ejemplares marinos que acaban varados en la arena de sus playas. Es el caso de un delfín que apareció ayer por la mañana en Nerga y fue retirado por operarios municipales tras recibir aviso de testigos. Cada animal muerto suele analizarse para determinar las causas y circunstancias del deceso.

Mariano Abalo detrás de una columna

Que resulta que esta semana vieron al concejal y líder de ACEs, Mariano Abalo, escondido detrás de su columna favorita en una de sus cafeterías favoritas. Con él había dos individuos más,. Alguien preguntó si era una reunión previa a la confección de la lista electoral. Porque de la misma no se sabe nada. Como están en el gobierno se quiere dar la impresión de que solo se está atento al mismo, que en un segundo plano están los comicios. Pero no es cierto. Las notas sobre solicitudes de subvención y pequeños arreglos pueblan los correos electrónicos. Si que s cierto que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, no se deja ver mucho. Tal vez porque sus reuniones son demasiado largas. No me quiero imaginar un mitin de ella como cabeza de lista de ACEs. Por ciento, quien tiene ya finalizada la lista es Esquerda Unida.

Gestido tiene una puerta abierta, o no

Tenemos asamblea de Cangas Decide. Que hay que saber si lo que decide la asamblea saldrá adelante o ya se lleva un discurso preparado para encauzar a los que lleguen. El líder de Cangas Decide, José Luis Gestido, sabe que molesta para una mayoría absoluta del PP. Así que a lo mejor tiene una puerta abierta.