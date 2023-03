El concejal de Benestar Animal del Concello de Cangas, Adrián Pena, lamentaba ayer que su proyecto estrella en este campo, que era construir un cementerio para mascotas, no hubiera salido adelante. Asegura que no fue capaz de involucrar a las comunidades de montes en este ambicioso proyecto, porque el Concello de Cangas no dispone en absoluto de los terrenos necesarios para esta infraestructura.

El edil sigue considerando que el cementerio para mascotas es necesario y que es una demanda de muchos vecinos de Cangas, que quieren enterrar a sus perros o gatos y no deshacerse de ellos de la forma en la que ahora están obligados por no existir una alternativa como la que se proponía. Adrián Pena afirma que sin la colaboración de alguna de las comunidades de montes Cangas lo tiene muy difícil porque está sin terrenos de su propiedad. Adrián Pena se había inspirado en otros cementerios ecológicos existente en España, como el de Roques Blanques, en el extrarradio de Barcelona. El de Cangas pretendía ser un cementerio en medio de un bosque. La intención era que por cada ceniza de animal que allí se depositara se plantara un árbol, donde figurara su nombre para recordarlo siempre. Habrá que esperar un poco mas, pero con el tiempo, en un concello tan concienciado con el de Cangas, acabará apareciendo una solución.