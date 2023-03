Papá cumple 102 años.

Es el padre del jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, que ayer cumplió esa exageración de años, sin inmutarse, con la tranquilidad que da todo ese tiempo. Carlos Saura y Rafael Azcona, que ya no están con nosotros, hubieran recreado muy bien esa edad, igual que en su día lo hicieron con “Mamá cumple 100 años

Tirón de orejas de la Justicia a Portos y a Tráfico

Se hizo Justicia. El Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra no solo la impartió, sino que reprendió a quien, de una forma poco inusual, sorprendente, quiso aplicar la ley. Fue un tirón de orejas a Portos de Galicia y al agente de la Guardia Civil de Tráfico que abrió el expediente sancionador. Algo incomprensible, cuando había un cadáver ante sus ojos, cuando éstos debían de estar pendientes de la tragedia que había ocurrido y no en lo que pudiera ser un exceso de celo. Las sentencia no deja lugar a dudas.

Regresan los vuelos del IBI a O Morrazo

Atención que nos comentan que regresan a O Morrazo los vuelos aéreos para localizar inmuebles que hubiesen quedado atrás en la anterior regularización catastral. Que ahora todo es pagar, pagar y pagar. Lo del IBI de Urbana siempre fue un bocado muy apetecible para todas las administraciones.

La afinada orquesta del PP de Moaña

Que nos comentaron que la presentación de la lista del PP de Moaña guardaba mucha relación con la del cartel de una orquesta o conjunto musical de éxito en las verbenas.