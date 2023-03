El edil de Cultura, Adrián Pena, tramita una subvención de 3.139 euros para dotar la instalación de un nuevo audio a la Capela do Hospital. El objetivo del concejal es mejorar las condiciones interiores de A Capela do Hospital para acoger exposiciones y actos culturales. Primero se tramita una subvención de la Consellería de Cultura de 1.210 euros para la instalación de una estructura permanente que facilite organizaciones de exposiciones y otra de 1.929 euros para la adquisición de un sistema de audio que aporte calidad a la organización de los eventos. Un total de 3.139 euros que, a juicio de Adrián Pena, mejorarían cualitativamente las prestaciones de la Capela do Hospital.