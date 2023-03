“Na obra resucitamos a un familiar coa intelixencia artificial”

A compañía viguesa “De Ste Xeito producións chega este sábado ó Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas para representar “Backup. A Resurrección de Nuno” unha comedia sobre o impacto das novas tecnoloxías(20:00 horas). Da continuidade á triloxía de pezas anteriores da compañía, todas elas sobre as relacións humanas “Loló e mamá”, que trata a maternidade;“Runing” , a parella;e “Feminíssimas”, a amizade. Stephanie Maybelle é actriz e a produtora da compañía. O telón levántase e seis personaxes enchen o escenario. En pleno funeral do avó Nuno, a familia, apercíbese de que o seguro contratado polo falecido, ofrece a posibilidade de resucitar dixitalmente ao finado.

–Ante todo actriz cómica?

–A miña profesión ten que ser capaz de levar adiante coa maior eficiencia, todos os rexistros: o drama, a comedia, a traxedia, e dicir, tocar todos os paus e poder estar relativamente comodos, desfrutar e dar similitude a cada unha das posibilidades, como a vida mesma, drama, comedia e traxedia. Quizáis dentro da miña vida toquei moito a comedia porque fun monologuista e dentro dos rexistros máis próximos a miña personalidade artística, a comedia é un deles, me sinto cómoda, pero o drama e a comedia son dúas caras da mesma moeda. O importante é estar na situación creativa, artística e escénica e contala desde calquera das posibilidades expresivas.

–Que a levou ó mundo das artes escénicas?

–A vocación. Desde pequena apuntaba maneiras, facía representacións na miña casa, tamén de baile porque estudei danza moderna. A necesidade expresiva sempre estivo en min como algo vital. As persoas que nos dedicamos a isto é por algo vocacional e, dende logo, se non o facemos non somos felices, fáltanos algo. Segues o teu latexar que escoitas. O que facemos os artistas é unha búsqueda interna e o que atopamos é o que queremos brindar ó mundo. Vai contigo, é indisolubre coa niña personalidade.

–Como é ser produtora e artista ao mesmo tempo?

–Son duas naturezas convivindo na mesma persoa. Non teñen demasiado que ver ou si. A miña vocación inicial e a artística, son intérprete, actriz e o oficio de produtora gústame porque permíteme tomar as miñas decisións e abordar o proceso creativo desde lugares que me gustan ou me fan falta, que necesito ou que son importantes a nivel social ou para o público, é como unha excusa para exercer o outro que me apasiona que é estar nun escenario. Produdir un espectáculo, desde o principio ata o fin, movelo e distribuilo, o fago para, verdaderamente, estar enriba dun escenario. Pero tamén me gusta formar compañía, elexir as persoas coas que vou traballar, o tema a abordar e poñer os medios físicos e loxísticos para que o proxecto saia adiante. Teño dos facións da miña personalidade, unha máis creativa, sensitiva que sería a de actriz e a outra máis pragmática que aborda os temas do día a día para que a creatividade teña unha forma física. Sinto que ambas vertentes, creativa e de produción me complementan moito e se levan ben.

–Coma xurdiu “A resurrección de Nuno”?

–Dunha necesidade de continuar co fio da produtora e a triloxía sobre os afectos, sobre os vínculos íntimos, que son “Loló e mamá”, “Running” e “Feminíssimas” que trata sobre a parella, a amizade e a maternidade e a familia. É actualizar todos os vínculos desta familia que van a ser os protagonistas, con todas as súas xeracións, catro xeracións -avós, fillos, netos- que imos enfrontala coas novas tecnoloxías dixitais, coma se actualizan os afectos neste novo contexto familiar a través das novas tecnoloxías con ferramentas que teñen moito de emocional. Traemos a escena unha posibilidade que parecería de ciencia ficción pero que está xa a tocar as nosas portas que é a posibilidade de resucitar a un membro da familia a través da intelixencia artificial, e decir, volcar todos os datos da persona, recordos, datos, emociòns, sentimientos…xenerar un novo Nuno. É unha forma de traer a escena o que nos interesa que son os vínculos coa presencia das tecnologías dixitais e como están avanzando collendo terreo nas nosas vidas, ata donde chegaremos, finalmente se poderemos relacionarlos de ti a ti cunha máquina, non podremos, ata que punto estamos a falar coa persona cando falamos coa intelixencia artificial ou non. En fin repasamos ítems con respecto as tecnoloxías, sen perder a conexión cos temas familiares de toda a vida, segredos, comunicación, amor, desamor. As tecnoloxías son a excusa para falar das relacións na familia.

–Que opina do mundo dixital?

–A pregunta foi a que deu orixe a peza, que é unha creación colectiva, queríamos analizar que sentimos co avance das tecnoloxías dixitais. Despois do proceso creativo, cambiou a miña maneira de entender este mundo. Tiña resistencia ó entender que este avance nos desconecta a nivel humán, aparentemente comunicados pero máis lonxe. Pero despois dun fondo análise, o que vexo que todo son ferramentas e posibilidades; e máis unha responsabilidade do usuario ata donde conéctase e fai uso. Si fas un uso responsable podes ser unha persoa mellor comunicada, con máis información, comunicar con xente que xa non está ou lonxe. Dependendo do noso grado de responsabilidade, pode ser un mundo do que podamos facer un bó uso e sacale proveito ou caer nunha vida desconectada.