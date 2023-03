El gobierno de Cangas pretende obtener luz verde de la oposición al plan de Amgecabe en A Rúa

La sociedad Amgecabe ya elaboró el documento para que pueda llevarse a pleno su plan para A Rúa, a través del cual el Concello de Cangas obtendría terrenos gratis para construir el Centro Integral de Salud. Lo tenía ayer en su poder el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, y desde su despacho salió a los demás portavoces de la corporación municipal. Pero solo trascendió del mismo que no cambia nada del ya presentado, solo que esta vez aparecen más datos, que fue lo que reclamó la oposición en la última reunión que se celebró en el a principios de mes. Se teme que la transparencia pueda tirar al traste el consenso que se persigue. Se trata, además, de la última bala para sacar el proyecto y poner a disposición de la Consellería de Sanidade los terrenos para el CIS antes de las elecciones municipales, en un ejercicio de consenso no visto a lo largo del mandato. Pero el tiempo apremia, para unos y para otros. La reunión de Mariano Abalo con los portavoces de la oposición tendrá lugar mañana a las 19.30 horas.

En esta ocasión el hermetismo es absoluto. No se quieren ofrecer datos por ninguna de las partes. Amgecabe teme que adelantar algo suponga menoscabar el protagonismo del concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, éste no quiere adelantar nada para no enfadar a la oposición y, ésta, teme que pueda ser una excusa para romper el supuesto consenso que existe. Así, que de momento no se adelantan datos relacionados con la edificabilidad, que fue una de las demandas realizadas por los grupos de la oposición en la reunión de principios de mes. El grupo municipal del PP pasó de su radical oposición a cualquier proyecto de Amgecabe en A Rúa a una prudente aceptación. Más receloso estaba el BNG, que no confía en las modificaciones puntuales del suelo, mientras que el PSOE siempre dijo sí y Avante! está más fuera que dentro (anunció que no se presentaría a las próximas elecciones municipales). Así que si no se logra el consenso, al menos esta vez si que hay una amplia mayoría para sacar el proyecto adelante. Se consiguen 11.000 metros cuadrados de un ámbito de 31.000. Se fija el equipamiento terciario en casi 20.000 metros cuadrados, para zona verde quedarían 1.180 metros cuadrados y para uso terciario, 19.925 metros cuadrados, aproximadamente.

Sin un acuerdo plenario no se seguirá adelante

La sociedad Amgecabe exige un acuerdo del pleno de la corporación municipal de Cangas antes de presentar un proyecto oficial. No quiere gastar dinero otra vez para nada. El Concello de Cangas y la Dirección Xeral de urbanismo entienden que la fórmula más sencilla y rápida para desarrollar la zona sería mediante una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico. No es posible pensar en la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cangas, ahora mismo pendiente de adaptar el trabajo a la nueva normativa, pero con una mirada puesta en la rescisión del contrato con la empresa redactora, Monsa. Amgecabe también manifestó en su momento que va a mantener vivo el proyecto que tiene para la zona de A Rúa y para el que ya tiene licencia municipal, pendiente solo de la autorización de la Xunta de Galicia. La licencia seria para la construcción de una zona comercial y hostelera. El proyecto tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros.