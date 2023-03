El colegio de Domaio vuelve a quedarse sin conserje y se exige solución al Concello

El colegio CEIP Plurilíngüe de Domaio celebró un consejo escolar urgente, al que asistió el portavoz del PP, Vicente Verdeal, como representante municipal del Concello, para tratar el problema de la falta de conserje. Verdeal asegura que se explicó que el conserje titular se acogió a una jubilación parcial, por lo que desde septiembre de 2021 y hasta septiembre de 2024, trabaja 6 meses y los otros 6 está en casa. Permaneció en su puesto hasta marzo de 2022 y para sustituirle el Concello contrató a un conserje relevista, pero el Concello lo ha tenido rotando por otros centros. Añade Verdeal que según explicaron en el consejo, el colegio estuvo en esta situación hasta final de curso sabiendo que en septiembre, con el inicio del nuevo año escolar, el conserje titular volvería por otros seis meses. Y así fue, pero se sabía que el 1 de este mes de marzo nuevamente entraría en ese período de jubilación parcial, por lo que se iría de nuevo a su casa. Para su relevo el Concello inició un proceso selectivo para contratar a otro conserje diferente, con cargo al Plan Concellos 2023, a través del cual el Inem presentaba a seis personas y el Concello seleccionaba. En el consejo escolar se insistió en que nunca entendieron esta posición del Concello de contratar a otra persona para la plaza del conserje cuando ya se había hecho un contrato relevista que se supone que era para esta plaza. Añaden que llegó el 1 de marzo y el colegio se vio sin conserje, no llegó hasta el día 6. El problema es que la persona contratada llegó como ordenanza, no podía realizar trabajos de peón ya que tenía una incapacidad y, tras ayudar en unas obras, cogió una baja. Ninguna de las otras personas seleccionadas a las que llamó el Concello aceptaron el trabajo, por lo que el colegio volvió a quedarse sin conserje, con el problema de que es la persona que abre el centro, enciende la calefacción, abre los baños y se encarga de la labores de mantenimiento, que ahora suplen en lo que pueden los profesores. El colegio de Domaio es grande y dispone de 101 alumnos.

La explicación que desde el Concello se dio al colegio y se trasladó al consejo escolar es que la culpa fue del Inem que en lugar de enviar un operario peón, mandó un ordenanza.

El concejal de Personal, Aldán Santamarina, explica que el Concello decidió cubrir el período de inactividad del conserje, en jubilación parcial, con un operario de la categoría peón, que fue seleccionado y contratado a principios de marzo con la previsión de que en verano se incorporara a la brigada municipal. Se trataba de una contratación de la Línea 3 del Plan Concellos de activación del empleo. pero finalmente, dice, esa persona no resultó apta y las otras dos que superaron el proceso renunciaron a la contratación. Santamarina asegura que se han visto obligados a iniciar un proceso nuevo de selección, que tienen la intención de acelerar los trámites para que esta persona pueda estar seleccionada en Semana Santa y se incorpore a la vuelta de las vacaciones. Dice que entiende la preocupación de la comunidad educativa del colegio de Domaio, pero la contratación pública requiere trámites y plazos que deben cumplir. Añade que mientras no llega esa persona, la brigada de Obras cubrirá las necesidades de mantenimiento y conservación del colegio, igual que hizo siempre en los restantes colegios que no disponen de conserje.