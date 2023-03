“La tragedia de esta vida no es la muerte, es dejar de reír y amar; eso es estar muerto en vida”

Beatriz Estévez tiene 52 años, es natural de Beluso (Bueu), aunque desde hace muchos años vive en un pueblo de Navarra. A lo largo de su vida ha pasado ya por varias vidas, con una infancia marcada por la prematura muerte del padre, el acoso escolar, un ambiente rural cerrado, unas circunstancias que al final la llevaron como a muchas otras personas de su generación al mundo de las drogas. Ella consiguió salir adelante con la ayuda de su familia, pero su camino sigue lleno de obstáculos. Diagnosticada de fibromialgia, fátiga crónica y sensibilidad química a sus 52 años lucha por salir adelante. Una parte de su historia la acaba de plasmar en el libro “La senda de un destino”, una novela de apenas 150 páginas pero cargadas de situaciones y emociones duras, pero pese a todo con un final cargado de esperanza. El libro ha sido publicado por Europa Ediciones y la editorial lo ha incluido dentro de los libros que promocionará en la Feria del Libro de Londres, que se celebrará del 18 al 20 de abril en el Olympia Exhibition Centre.

–“La senda de un destino” habla de una mujer, Volvoreta, que lucha por salir adelante después de atravesar por el mundo de las drogas, de enfrentarse al dolor y en medio de una sociedad encorsetada y en la que pervive la imposición de costumbres. ¿Hay mucho de autobiográfico en esta novela?

–Hay cosas y situaciones ficticias, pero sí que tiene mucho de autobiográfico. Aunque he cambiado cosas en el libro están experiencias que he vivido y que he visto con mis propios ojos. Hay cosas que ves de pequeña y que te marcan, sobre todo en un ambiente rural marcado por cierto secretismo y en el que nadie cuenta nada a pesar de que haya cosas que estén mal hechas.

–¿Cómo fue su infancia?

–Mi padre falleció cuando yo tenía 5 años y en el colegio empecé a sufrir acoso. Era una niña pequeña a la que durante dos años vistieron de luto, el resto de niños se metían conmigo y me decían que no querían ser mis amigos porque siempre iba con la misma ropa, me decían que no iba a tener regalos en Navidad porque no tenía padre. Fue una época muy difícil porque yo no entendía nada y al final siempre estaba sola y malhumorada. Salía a caminar e iba a las rocas con la esperanza de ver llegar el barco de mi padre y en esas circunstancias empecé a escribir por puro desahogo.

–También le tocó vivir y formar parte de esa “generación perdida” que sufrió los efectos devastadores de las drogas.

–Yo me junté con quien no debía y las drogas aparecieron en mi camino. Pero también diré que es una época que no borraría de mi vida: en aquel periodo me sentía querida, me reía y no tenía dolor. Luego te haces mayor, te enamoras, tienes un hijo... En este punto es donde tengo mucho que agradecerle a hermano, que me convenció para entrar en un centro de rehabilitación y conseguí salir. Es duro, pero se puede conseguir. Hay que querer. Yo luché porque tenía un hijo de dos años y durante ese período mi pareja falleció por una sobredosis. Así que lo peleé con todas mis fuerzas y llevo casi 25 años limpia.

–Pero por sus palabras y por lo que se puede intuir en su libro, la historia no se acaba aquí.

–Claro. Estás curada, pero el miedo sigue ahí. Por un lado tenía sentimientos de culpabilidad porque yo había salido adelante y mi pareja no. Tienes miedo a volver en el mundo de las drogas, miedo a las costumbres de la sociedad en la que vives, en la que debes aceptarlas y donde la mujer no tenía poder de decisión. Así que decidí quedarme en Navarra, que es donde me rehabilité, y empezar de cero. Estudié auxiliar de enfermería y estuve más de 15 años trabajando en una residencia de ancianos. Pero llevó una mochila muy pesada. Me diagnosticaron fibromialgia, fatiga crónica en grado III y sensibilidad química, también en grado III. Al final tuve que dejar el trabajo porque era inviable.

–¿Cuándo se plantea escribir el libro?

–Lo escribí al principio de la pandemia. Venía de momentos muy duros, con tres personas muy importantes para mí diagnosticadas con diferentes enfermedades graves. Era un momento muy difícil, en el que no sabía que hacer con mi vida. En el libro se reflejan pensamientos suicidas y eso es algo de lo que hay que hablar. Algo no funciona en el sistema de salud mental en España. Los datos del INE de 2021 reflejan que la causa más frecuente de suicidio en España es la depresión y la mayoría son mujeres. Además Galicia está, por detrás de Asturias, a la cabeza de España en suicidios. Está claro que algo no va bien.

–En su caso además se une la presencia de tres enfermedades incapacitantes.

–Sí, son enfermedades invisibles. Y como son invisibles parece que no existen. Yo he pedido la jubilación anticipada pero por ahora no me la dan porque como en apariencia estoy bien te acaban dando el alta a pesar de que sufres un dolor crónico que no te deja trabajar.

–A pesar de todo, Volvoreta parece encontrar un final feliz “En la senda del destino”.

–Sí, hay una luz para la esperanza. Cuando envíe el libro a la editorial me dijeron que era una persona muy fuerte. De alguna manera en la historia está el poder de sobrevivir, seguir luchando...

–¿Qué le dice la gente que ha leído el libro?

–Me ha llamado gente que ha vivido cosas parecidas y que me ha hecho llorar. Mire, yo me quedo con dos cosas. La primera lección es que no hay que callarse, hay que pedir ayuda. Lo que callas te enferma y es una mochila muy pesada que te tumba y que te lleva para el otro barrio. Y lo segundo es que la verdadera tragedia de esta vida no es la muerte. La tragedia es no reír, no amar y dejar de vivir. Eso es estar muerto en vida.

–¿De quién se acuerda ahora?

–De la gente a la que quiero, como mi pareja, mi hijo y mi hermano, porque sin él no habría entrado en el centro de rehabilitación y no estaría aquí. También de esas personas importantes y que ya no están aquí. Ahora mismo mi vida está aquí, en el pueblo de Navarra en el que vivo, pero sé que tarde o temprano acabaré en Galicia.