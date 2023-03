La Policía y el Coro

La Policía Local de Cangas no está para mediar en un conflicto entre unos vecinos que se quejan por la tradición de las “Pepitas y el coro San José”. Está para garantizar que la misma se celebre. No me imagino a la Policía Local de Calanda mediando para que se celebre la “tamborrada”, ni a la de Pamplona para que se celebren los San Fermines, ni a la de Valencia para que se celebren las fallas, ni a la Policía Local de Cangas mediando para que se celebre la Semana Santa. Es surrealista lo que pasó la madrugada del domingo. Los agentes de la Policía Local de Cangas, al igual que deben conocer los nombres de las calles, también deberían hacer lo mismo con las tradiciones. Cualquiera día de estos paran la procesión del Cristo, que vaya usted a saber si tiene la pertiente autorización.