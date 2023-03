O Concello de Moaña fixo un tres nun e conmemorou onte o Día Internacional da Poesía, a chegada da Primaveira e o remate da campaña 21 Días en Galego coa que promoveu o uso do idioma entre o alumnado. No Auditorio de Quintela xuntou ós alumnos de 5º de Primaria dos colexios nun certame de poesía improvisada no que os alumnos demostraron as súas habilidades para compoñer regueifas.

“Hoxé fomos ao colexio/eu mirei cara o horario/hoxe tocan as regueifas/porque sempre é necesario. Viva sempre a igualdade/para todos quero o mesmo/ sempre o oito de marzo/ loitaremos por dereitos. Onte fomos de excursión/visitamos a natureza/por un camiño moi grande/ está cheo de beleza/Hoxeserá un gran día/de emoción eu case caio/regueifamos/que ben cantan en Domaio”, era unha das letras dos alumnos de Domaio. “Hai que coidar o planeta/ E limpar todas as praias/ Quitar todo o argazo/ Co rastrillo e a pala/ A poesía é un camiño/ Para chegar á destreza/É amor é alegría/ E ten moitas verbas nela/Olvidei a redación/do libro de bioloxía/Vaime a matar a profe/ Disto a min nin deus me libra/ O noso cole é o mellor/Está feito un campión/ Xa van 50 anos/ Viva o cole de Reibón”, foi outra das estrofas. Todos os grupos levaron un roscón pola súa participación no certamen, que dirixiu o concelleiro de Normalización Lingüística, Aldán Santamarina, moi satisfeito coa alta asistencia.