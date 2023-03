Los concellos aprueban un pago de 243.000 euros a Urbaser por el coste real del servicio

La última junta de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo aprobó un pago de 243.000 euros a la empresa Urbaser para hacer frente al coste real del servicio de recogida y tratamiento de los residuos. Esta regularización comprende los meses entre agosto y diciembre de 2022 y se efectúa porque la cantidad fija mensual que se paga a la compañía –126.291 euros– no cubre los costes reales del servicio, que deben determinarse mes a mes en función de las necesidades y gastos acometidos.

Este sistema se aprobó en octubre de 2021, después de que se extinguiese el contrato de la concesión y se acordase mantener la relación contractual a través de lo que se conoce como un acuerdo de continuidad. Es una figura que está pensada para “situaciones transitorias, excepcionales y por el tiempo indispensable” debido al descontrol que puede suponer en los gastos, que no se pueden prever con “con la estabilidad suficiente que pondere su cobertura presupuestaria”.

Los costes reales del servicio entre esos meses de agosto y diciembre de 2022 fue 1,1 millones de euros. El sobrecoste mensual por encima de los 126.291 euros pactados osciló entre los casi 18.000 euros de agosto y los casi 68.500 de octubre. A ese 1,1 millones de euros es necesario descontarle dos conceptos. El primero se refiere a los propios pagos mes a mes que hace la Mancomunidade do Morrazo por el funcionamiento del servicio, que en ese periodo ascendieron a 694.600 euros. El segundo son los ingresos que factura la propia empresa por la comercialización de los restos valorizables procedentes del reciclaje de vidrio, cartón, papel, envases y otros residuos. Urbaser ingresó en 2022 por este concepto 387.400 euos, que son 11.600 euros menos que con respecto a 2021. De esos 387.400 euros se emplearon 173.513 euros para fijar la cuantía final de la factura a pagar a Urbaser, que fueron 243.105 euros. El resto del dinero de esos aprovechamientos especiales se utilizó previamente para compensar el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y julio de 2022.

Según los datos aportados por Urbaser a la Mancomunidade do Morrazo el coste real del servicio en todo el año 2022 fue de 2.351.584 euros, un importe que desde el gobierno mancomunado aseguran que se mantiene en la línea de los ejercicios anteriores. “Hay que tener en cuenta que además durante el año pasado se implantaron nuevas mejoras en el servicio: se adelantó la campaña de refuerzo de Semana Santa, la del verano comenzó con un mes de antelación, se puso en marcha la recogida puerta a puerta para la hostelería y hubo que afrontar la renovación de algunos de los camiones mediante contratos de renting o de alquiler”, explica el alcalde de Bueu y presidente de turno de la Mancomunidade do Morrazo, Félix Juncal. A esas mejoras hay que añadir las que se pondrán en marcha durante este año, que incluyen la recogida puerta a puerta de enseres y voluminosos y la ampliación del horario de funcionamiento del punto limpio, que se aprobó en esta misma junta de gobierno.

En todo caso, el informe de los técnicos advierte de que el actual contrato de continuidad solo debería estar vigente el “tiempo indispensable” y que por ello “es preciso poner fin a esta situación mediante la configuración de un nuevo servicio que cumpla con los estándares de aplicación de la normativa vigente”.

A este respecto, Félix Juncal asegura que próximamente se volverá a convocar a la comisión de trabajo que debe determinar el nuevo modelo del servicio, que salvo sorpresa apostará por un servicio de prestación directa a través de una empresa pública.

No obstante, antes de adoptar esa decisión la consultora debe entregar el informe definitivo sobre los costes –se espera que lo aporte en breve– y después serán los servicios técnicos de la Mancomunidade (Secretaría e Intervención) quienes deban informar. A continuación será el momento de tomar una decisión en un sentido o en otro, aunque por cuestiones de plazos parece que le corresponderá a las nuevas corporaciones municipales.

Sogama rechaza bonificar el 15% del canon a Cangas

El coste del servicio incluye otro concepto que los concellos afrontan de manera individual: el pago del canon a Sogama. La Mancomunidade do Morrazo logró el año pasado que se aplicase una bonificación por el uso que la empresa pública hace de la planta de transferencia de A Portela. A esta compensación hay que unir otra por la reducción del volumen de residuos, el fomento de la recogida selectiva, el reciclaje de envases ligeros y la implantación de un sistema de recogida diferenciada para la fracción orgánica. Se trata de la instalación del quinto contenedor o contenedor marrón.

Sogama acaba de contestar negativamente a la solicitud de bonificación presentada por el Concello de Cangas. La empresa pública alega que en ese escrito no figura el compromiso para la implantación del contenedor marrón. La Mancomunidade do Morrazo tiene previsto empezar a distribuir este colector en los centros urbanos de Cangas y Bueu a través de un plan piloto que está subvencionado por la Consellería de Medio Ambiente y que incluye 50 unidades. Bueu también presentó su solicitud de bonificación del canon y a los servicios técnicos no les consta que fuese denegada.