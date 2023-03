La campaña electoral se juega en el campo del fútbol

Con la pelota en el campo municipal de O Morrazo, donde juega el Alondras, el PP, concretamente su candidato, José Enrique Sotelo, mantuvo una reunión para abordar sus demandas y valorar canales de colaboración con la administración municipal. Sotelo se comprometió a la renovación del césped del Estadio Municipal de Fútbol de O Morrazo, una de las demandas más urgentes trasladada por los representantes de la entidad, ya que su mal estado no le permite acoger torneos y otros eventos federativos en sus instalaciones. El candidato popular señaló también la necesidad de dotar de un segundo campo a la entidad, ya que al ser 14 equipos de diferentes categorías, sumando un total de 274 deportivas, “resulta realmente difícil realizar los entrenamientos en un solo terreno de juego”. El líder del PP compartió con la directiva del club las deficiencias en la planificación que se vive en los últimos años. “De hecho, no existe Concejalía de Deportes, ya que no hay responsable de la misma”, reflexionó el candidato del PP a la alcaldía. “Resulta surrealista lo que está ocurriendo en un sector tan dinámico y con tantas entidades. El deportes de Cangas está abandonado”.

Por su parte, la candidata del BNG a la alcaldía de Cangas, Araceli Gestido, escuchó de la directiva del Alondras las deficiencias que presenta la nueva grada, la urgencia por cambiar la hierba del terreno de juego y la posibilidad de acometer una obra para la dotación de una nueva grada en el lado donde se ubica actualmente la cantina. Valoraron muy necesaria la gestión de la política deportiva desde el Consello Municipal de Deportes, participado por los clubes. El BNG se compromete, desde el gobierno municipal, a apoyar la digitalización de los clubes deportivos, así como las asociaciones, poniendo en marcha iniciativas y actuaciones orientadas a facilitar estos procesos. El Club Alondras habló de falta de compromiso del concello a la hora de dar soluciones a los pequeños problemas de mantenimiento de día a día.