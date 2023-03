O IES de Rodeira celebra a semana da poesía cunha mostra de traballos na libraría Wells

O IES de Rodeira organiza unha exposición de poemas elaborados polo alumnado de 1º ESO, organizada pola profesora de Lingua Castelá, Diana Almeida, en colaboración coa prestixiosa tradutora Béatrice Pépin. A exposición ten lugar durante esta semana na libraría Wells de Cangas, con motivo do Día Mundial da Poesía, que se celebra hoxe. As mostras que se expoñen son a continuidade, fóra da escola, do traballo realizado na aula durante o curso, no que as docentes traballaron con entusiasmo co alumnado para potenciar as súas habilidades literarias e creativas.

Ademais, durante o mes de febreiro, o instituto organizou un obradoiro de escritura e poesía, no que o alumnado tivo a oportunidade de compartir ideas e reflexións, guiado por Béatrice Pepin, que durante o obradoiro puido transmitir a súa experiencia como tradutora e poeta, inspirando ao alumnado a explorar novas formas de expresión literaria. A exposición de poemas en Wells de Cangas é unha mostra dos resultados do traballo realizado durante todo este tempo. O alumnado de 1º ESO do IES de Rodeira demostrou a súa creatividade e habilidade para a escrita poética, o que é unha clara evidencia de talento e dedicación que os promotores convidan a visitar.