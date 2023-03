Conta atrás para a Festa da Cultura

“Incentivar, cohesionar e, ao mesmo tempo, recoñecer publicamente o labor de persoas e colectivos do municipio que desenvolven un traballo inxente a prol na nosa cultura, do noso patrimonio e da creación artística en calquera das súas múltiples facetas”. É o obxectivo do Concello de Cangas ao crear institucionalmente os Premios da Cultura, cuxa edición de 2023 ven de aprobar o Goberno Local. Concederase o Premio Xohan de Cangas ao Labor Cultural á persoa, colectivo ou entidade pública ou privada que se veña significando polo traballo na defensa e promoción da cultura en calquera dos seus eidos; música, baile, danza, audiovisuais, teatro, canto, animación sociocultural, tradición oral ou cultura popular; o Premio Xohan de Cangas á Creación Artística, a quen se teña significado pola súa obra de creación en calquera das facetas; e o Premio Ignacio Cerviño á Recuperación/Promoción do Patrimonio para recoñecer iniciativas de investigación, recuperación, posta en valor ou promoción do patrimonio histórico, artístico, documental, medioambiental ou arquitectónico.

Os premios consistirán nun recoñecemento oficial, non levando aparellada remuneración económica. Poderán presentar candidaturas todas as asociacións culturais, veciñais, artísticas e sociais do municipio de Cangas, así como os partidos políticos e grupos municipais da Corporación canguesa, ata o vindeiro 21 de abril. Deberán estar debidamente motivadas e entregadas por escrito, asinadas pola persoa promotora, no Rexistro Xeral. Un xurado presidido pola alcaldesa, Victoria Portas, e integrado por técnicos municipais e personas de recoñecido prestixio elixirá aos gañadores e os premios entregaranse na Festa da Cultura a celebrar no Auditorio Pazos Varela o 17 de maio.