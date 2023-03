O PP coincide coa asociación de Vilariño na prioridade de rematar cos verquidos residuais

O candidato do Partido Popular á alcaldía de Cangas, José Enrique Sotelo, mantivo onte unha xuntanza con representantes da Asociación de Veciños de Vilariño para abordar os principais problemas e damandas dos residentes nesta zona da parroquia do Hío. Un dos temas principais da reunión foi “a necesidade de actuar respecto aos verquidos de augas residuais que teñen lugar periódicamente, sendo esta zona unha das máis afectadas”. Desde esta formación política inciden en que “é fundamental a renovación dos bombeos, así como o mantemento da rede municipal de saneamento e abastacemento”, e comprométénse a facela chegar aos últimos domicilios pendentes de conectar. “Non se pode mirar cara outro lado como se fixo ata agora por parte do actual equipo de goberno” denuncia Sotelo.

Asimesmo, o candidato do Partido Popular nas eleccións municipais do 20 de maio compartiu cos veciños presentes o “estado de abandono no que se manteñe as zonas más periféricas do municipio por parte dos responsables municipiais”, e asumiu o compromiso de acondicionar a contorna do local social, que presenta un importante deterioro agravado os días de mal tempo, resultando inaccesible para as persoas maiores. “É unha actuación sinxela e xusficada tratándose do epicentro das actividades veciñais” explicou. Os arredores da capela de San Bartoloméu é outra das zonas donde se propón actuar para poñer en valor o lugar.

Na xuntanza de onte tamén foron abordados outros asuntos comúns con outras zonas do municipio, como as deficiencias no servizo de recollida do lixo ou a necesidade de mellorar a limpeza viaria. “Este goberno contou con máis recursos que nunca: tres millóns de euros en cada orzamento respecto ao mandato 2011-2015”, afirmou Sotelo, “e nunca se fixo tan pouco”. “É unha realidade que constatamos con cada colectivo e en todos os lugares do concello. Deberían explicar onde meteron 130 millóns nestes catro anos” remachou.