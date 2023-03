Con el Alondras en el corazón

El Alondras aprovechó el derbi de este fin de semana ante el Bouzas para brindar un emotivo y más que merecido homenaje a dos de sus aficionados más veteranos: Jesusa Pousada y Ernesto Fernández. Ambos fueron directivos del club durante más de 25 años y mantienen intacta su pasión alondrista. El club organizó el sábado una comida en el Hotel Las Vegas y luego los dos socios protagonizaron el saque de honor en el centro del campo de O Morrazo. ¡Qué sigan por muchos años!

Un domingo de comuniones para los partidos políticos

La jornada dominical de ayer fue soleada en O Morrazo, tras varios días grises consecutivos. Fue el momento ideal, por lo tanto, para que los partidos políticos aprovechasen para sacarse las fotografías oficiales de cara a la campaña electoral de este mes de mayo. La concurrencia fue tal que nos cuentan que varias candidaturas se cruzaron por el centro de Cangas. Eso sí, no llegaron a las manos. Quizá por eso de que iban vestidos de gala y no era cuestión de arruinar sus mejores vestimentas. Lo que desconocemos todavía es si repetirán imagen de fondo o no. Habrá que esperar a que se acerque la campaña oficial.

Algunos quieren que la comarca luzca como un jardín sin flores

En las últimas semanas se suceden las quejas de comercios y vecinos que plantan flores en los portales de sus casas y por la noche las roban o directamente las destrozan. Es un comportamiento que carece de toda lógica y que solo responde al vandalismo por querer hacer daño. Con la necesidad que tienen algunas zonas de O Morrazo por mejorar su imagen y presentar una cara más colorida... parece que siempre ganan los que lo quieren todo feo y abandonado.