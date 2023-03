Gestido y afines deciden el viernes si se presentan o “buscamos acuerdos con otros”, entre ellos el PP

“Ni confirmo ni desmiento”, responde José Luis Gestido al ser preguntado si mantiene la opción de presentarse a la alcaldía al frente de Cangas Decide o está dispuesto a “buscar acuerdos con otros” para evitar la dispersión del voto de centro derecha y aglutinarlo en torno a una candidatura con más posibilidades de lograr representación o incluso de gobernar el Concello, como el PP. La decisión, afirma Gestido, se tomará en una “asamblea abierta” convocada para el próximo viernes a las ocho y media de la tarde en el hotel Las Vegas y en la que “se pondrán todas las opciones sobre la mesa: presentarnos, no presentarnos y apoyar o no a otros grupos”, anuncia. Con la misma ambigüedad evita decir si ha hablado con el candidato del Partido Popular, José Enrique Sotelo –cuya relación se enfrió hace una década– para valorar esa colaboración: “Ni sí ni no; no confirmo ni desmiento”, repite.

Lo que no esquiva Gestido es reconocer que coinciden en la situación de “parálisis total” que atraviesa el Concello desde hace ocho años y de que la solución pasa por “aglutinar fuerzas”, conformar una alternativa sólida. “Ya vemos qué pasó con el excesivo número de partidos en los últimos años”, y también con un gobierno de varios grupos y mal avenido, surgido de las urnas. En las elecciones de 2019, el PP bajó a siete ediles –apenas superó los 4.000 votos–, en parte por la competencia de Cangas Decide y Ciudadanos, que sumaron 1.300 apoyos (664 y 636, respectivamente), que no lograron representación municipal. De computarse juntos, obtendrían entre nueve y diez representantes, más cerca de la mayoría absoluta en una Corporación de 21. Insiste José Luis Gestido en que “la suma de varios no siempre coincide con la de apoyos a cada uno, y el resultado del partido no se sabe hasta jugarlo”. En todo caso, la decisión no es solo suya, sino de la militancia y simpatizantes de Cangas Decide, que no va a pedir el carné ni afinidades ideológicas en la reunión del viernes, sino a “escuchar opiniones” y decidir en consecuencia, de forma colectiva. “No me mueve el capricho ni tengo un objetivo personal, sino el bien de Cangas”, enfatiza, aunque exige lo mismo a otras fuerzas y candidatos, y Sotelo no sería una excepción si esa fuera la alternativa elegida: “Para llegar a acuerdos habría que prescindir de personalismos y poner sobre la mesa cambios de gestión”, advierte. Convergencia del centro derecha En las últimas semanas ha habido varios contactos entre personas vinculadas al centro derecha para sondear apoyos o la posibilidad de concurrir juntos para lograr rédito electoral, tanto de formaciones que no lograron representación hace cuatro años como de otras que no se presentaron. En esos cálculos estarían Cangas Decide, Ciudadanos e incluso personas afines a VOX que barajan ir con otras siglas. También ha habido interés en aprovechar los estatutos de Indeca, del exedil Nardo Faro Lagoa, y del PP por evitar la fragmentación y ensanchar las opciones de Sotelo a la alcaldía. “Sotelo ya es un candidato caducado”, avisa Ciudadanos “Aún no hemos tomado la decisión de si presentarnos o no” el 28 de mayo, señala el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Cangas en las elecciones de 2019, Sergio Jesús Iglesias, que palpa el “descontento general, excepto de tres”, en alusión a los concejales de ACE que siguen en el Gobierno. Aún así, reconoce que “Cangas es especial”, y las urnas pueden dar sorpresas, por lo que elude hacer pronósticos y adelantar qué va a hacer su formación “La intención es presentarnos, pero dependerá de lo que decida el comité autonómico este fin de semana”, apunta José Ramón Louro, que ejerce de coordinador de Ciudadanos en O Morrazo y no descarta “ir en una coalición o plataforma”, pero sí, “totalmente”, aglutinar el centro derecha en torno al PP. “Los afiliados de Cangas tenemos claro que no queremos integrarnos en el PP, que lo que busca es absorber a Ciudadanos”, avisa, y da su opinión sobre José Enrique Sotelo como cabeza de cartel: “No digo que haga mal su papel, pero es necesaria la renovación de personas y liderazgo. Como candidato, Sotelo está caducado para Cangas”, enfatiza Louro, que arremete contra quienes, en el Gobierno o la oposición, “solo buscan seguir amarrados al sillón” e impiden el “cambio radical” que quiere la ciudadanía.