La competencia a Broncano llega desde Cangas

A David Broncano y a su famoso programa “La Resistencia” les ha salido un duro competidor. El alumnado de 4º de ESO del colegio Casa de la Virgen, en Cangas, puede presumir de poner en marcha un proyecto audiovisual con el nombre de “La Parrilla Gallega” y por el que ya han pasado Iago Aspas, Luis Davila, Carlos Pérez “Perucho”, Hugo Pérez de “Gran Hermano” y “La Isla de las Tentaciones” y hasta el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Una nómina de invitados de altura y que promete seguir creciendo. La próxima en recibir la invitación será nada menos que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

Este programa es un proyecto transversal en el que se unen las materias de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y de lengua castellana y gallega a través de sus respectivos docentes, Andrea Álvarez e Ismael Abreu. La iniciativa surgió precisamente después de ver un video de “La Resistencia” y desde el colegio Casa de la Virgen decidieron crear su propio programa para poner en práctica los conocimientos que estaban adquiriendo en estas asignaturas. Los jóvenes se encargan de preparar los cuestionarios, contactar con los entrevistados, publicitar el programa en redes sociales y de transcribir las entrevistas en formato papel.

Un trabajo que también incluye la grabación y la edición de los videos, que se pueden ver en el canal de Youtube, y siempre bajo la supervisión de los docentes. “Tenemos claro que la educación implica versatilidad, actualización y atención a la diversidad. Así, apostamos por salirnos de la metodología tradicional y aprovechar nuevas formas de trabajo en las aulas a través de las nuevas tecnologías”, explican desde el centro educativo cangués.

El último en pasar por esta “parrilla” fue Abel Caballero. La mayoría de los invitados acuden al propio colegio, pero algunos debido a sus compromisos no pueden. Fue el caso del alcalde de Vigo, que para compensar a los jóvenes los recibió en su despacho. Allí les habló de su trayectoria y confesó que entre todas las responsabilidades que desempeñó – ministro de Transportes desde 1985 a 1988, profesor universitario y alcalde– se queda sin ninguna duda con la de regidor de Vigo. “Vive por y para la ciudad”, concluyen sus entrevistadores. Caballero se mostró cercano y abierto con los jóvenes y no tuvo reparos en grabarse con ellos un video para la red social Be Real.

Al final de cada una de las entrevistas el alumnado le propone un reto al entrevistado. Así, el futbolista Iago Aspas tuvo que enfrentarse a un juego de habilidad con dos estudiantes del centro. A Abel Caballero le pidieron que echase mano de su agenda y que eligiese uno de sus contactos para que fuese la siguiente persona en enfrentarse a las preguntas de “La Parrilla Gallega”. El alcalde vigués no lo dudó: descolgó el teléfono y llamó a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. La respuesta parece que fue positiva. ¡Habrá que estar atentos a las pantallas!