“Temos a posibilidade de aumentar o ritmo de transformación da vila”

María Ortega (Vigo, 1969) entrou no 2015 como concelleira na corporación moañesa e dende entón asumiu, en dous gobernos bipartitos, as responsabilidades de Benestar Social e Muller. Neste mandato tamén é deputada provincial de Memoria Histórica. Esta mesma semana entregou a Polonia os cadros espoliados polos Nazis, localizados no Museo de Pontevedra.

–Como asumiu o número dous da candidatura?

–Asumín este posto coa mesma ilusión e responsabilidade que no 2015 o posto 7 e no 2019 o posto 6. Non se trata de onde vas, senón de formar parte dun equipo estable e solvente que traballe conxuntamente para facer de Moaña o mellor sitio para vivir.

–Cal é o obxectivo do BNG nestas eleccións tras oito anos á fronte da Alcaldía?

–É complicado resumir a nosa proposta nun só obxectivo. Pero creo que podo resumilo en que ao equipo do BNG nos move o amor pola nosa vila e a nosa veciñanza, e concorremos ás próximas eleccións municipais co obxectivo de seguir a transformar Moaña, coa experiencia destes 8 anos de goberno e con forzas renovadas para manter rumbo certo cara ao futuro que esta vila merece.

A finalización da débeda financeira ábrenos unha grande oportunidade para aumentar o ritmo de transformación de Moaña que conseguimos nestes últimos oito anos facendo equipo coa veciñanza. Estamos agora en disposición de asumir novos retos que ata agora non foron posibles.

No camiño que se abre a partir do 28 de maio, seguiremos poñendo ás persoas no centro das nosas políticas. Así, a igualdade de oportunidades e a atención a diversidade serán o eixo da nosa acción política. Traballaremos sempre da man da veciñanza, tendo en conta as necesidades e demandas de todos os colectivos e segmentos da poboación, desde as crianzas e a mocidade ata as persoas maiores. Elas son a Moaña na que vivimos e son o futuro da nosa colectividade polo que é necesario poñelas na orixe de todos e cada un dos eidos da vida municipal.

–Nos postos de saída xa non están compañeiros importantes nestes oito anos de goberno e a lista ten unha renovación notable. Como valora aos novos candidatos?

–No BNG todas as persoas somos necesarias, algunhas veces temos máis visibilidade e outras ocupamos espazos diferentes, menos visibles, pero moi necesarios para que todo funcione correctamente na organización. Toda a lista coa que concorre o BNG está composta por persoas con moita capacidade de traballo e moi comprometidas coa mellora da calidade de vida das persoas desta vila. A compoñen persoas que saben traballar en equipo, con moita xenerosidade e cunha grande ilusión co proxecto que o BNG ten para Moaña.

–Durante estes anos levou as concellerías de Benestar Social e Muller. Pensa en explorar outras áreas de goberno?

–Estarei alí onde a organización considere que son máis útil. O único que teño certo é que alí na área na que estea continuarei implementando, xunto con todo o equipo, a transversalidade de xénero nas políticas municipais. Como xa dixen, as persoas son o eixo central da nosa acción política polo que non podemos entender a política desde outra perspectiva diferente que a feminista, isto é, desde a perspectiva da igualdade no máis amplo sentido da palabra.

–Analizando á competencia electoral, pensa que o BNG está obrigado a acadar uns resultados históricos en Moaña pelexando pola maioría absoluta?

–Cos nosos acertos e os nosos erros, durante estes 8 anos traballamos moi duro para transformar Moaña. Traballamos duramente ata cando todo o país estaba confinado pola pandemia da COVID-19. Ao igual que nese momento, no contexto actual é necesario un goberno de progreso que poña por diante ás persoas. Con ese compromiso de traballo e cun equipo capacitado e preparado para seguir a liderar o goberno municipal presentámonos ante a nosa veciñanza nestas eleccións municipais. Será ela a que determine se segue confiando en nós para seguir transformando Moaña.

–Que valoración fai da súa experiencia como deputada provincial?

–Foron catro anos moi intensos e de crecemento persoal. As políticas públicas de Memoria Histórica levadas a cabo pola Deputación de Pontevedra son un referente a nivel nacional e incluso estatal. E conseguímolo grazas a que sempre fumos da man das persoas e asociacións que levan tanto tempo traballando pola verdade, xustiza e reparación neste pais e que foron tan inxustamente ignoradas polas administracións públicas. Esta etapa convenceume máis se cabe de que as administracións somos simplemente unha ferramenta á disposición das persoas e colectivos do territorio.

–Vostede é un referente feminista no goberno de Moaña. Dálle pena ver a división do feminismo que se puido comprobar no 8M?

–Non é nada novo. Con respecto ás políticas feministas impulsadas desde o goberno, o Partido Popular de Moaña tiña unha cara amable en público pero logo actuaba dun xeito moi diferente. Coa falta de apoio aos actos do 8M demostrada no último pleno da corporación por parte do voceiro de XM e cabeza de lista do PP nas vindeiras eleccións municipais, así como o seguidismo que lle fixo o actual grupo municipal do Partido Popular, por fin xa descubriron o seu xogo. Xa nos descubriron que non teñen intención de defender os dereitos das mulleres, o 50% das persoas de Moaña.

–Pensa que os comicios municipais de maio poden ser un punto de inflexión de cara a un cambio de goberno na Xunta?

–Creo que o cambio político neste país xa comezou hai meses. O BNG é a única forza política que defende os intereses de Galiza sen contemplacións e así o demostramos todos os días. Defende mos o noso territorio, os nosos recursos naturais, a nosa cultura e a nosa lingua. Poñémonos de cara na defensa dos dereitos da xente do país, das mulleres, da industria e a investigación. No BNG pensamos e actuamos coa cabeza e o corazón ancorados no territorio. Ademais, temos unha portavoz nacional proactiva, intelixente, xenerosa e propositiva. Temos todas as ferramentas necesarias para que se dea ese cambio e certo que se dará no 2024.