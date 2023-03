“Primero será Moaña y después el partido. Eso me motiva”

Estela Santomé (Meira, 1977) volverá a la vida política de Moaña como número 4 de la lista del PP liderada por Javier Carro. En los comicios de 2015 había concurrido como número 2.

–¿Qué le impulsó a regresar a la política?

–La verdad que no me costó mucho volver a la política. Principalmente las ganas de trabajar por Moaña y el pleno convencimiento de que el proyecto que tenemos dará grandes resultados. Me quedó una espinita clavada de cuando estuve en la anterior etapa. Veo que el proyecto es totalmente nuevo, renovador e integrador, y una candidatura que creo es la alternativa al gobierno bipartito local. Una decisión tan importante como volver a la política y con el número cuatro es un compromiso importante.

–¿Sigue militando en el PP o lo dejó tras su salida de la corporación?

–Dejé de ser militante cuando me fui por mi descontento de cómo se estaban haciendo las cosas. No quise desvincularme del todo. Si es cierto que siempre estuve muy pendiente de todo lo que ocurría en el partido a pesar de estar de acuerdo con algunas cosas y con otras no tanto. No me arrepiento de nada, fui fiel a mis principios.

–¿Qué diferencias aprecia entre esta candidatura del PP de Moaña y la anterior de la que formó parte?

–La diferencia que yo veo entre el PP de Fervenza y el PP de ahora es la experiencia. En aquel entonces no tenía experiencia pero sí tenía claro que quería trabajar por y para Moaña. Ahora, siento que tengo mucha más experiencia y sobre todo porque esta vez lo veo como un proyecto innovador, renovador como dije antes, bajo las siglas del PP, un gran partido, con las cosas claras. Si tenemos que llamar a la puerta de la Xunta, o del Gobierno de España, si conseguimos la victoria, seguro que lo vamos a hacer. Primero Moaña y luego el partido, y eso es lo que más me motiva.

–¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas que sufre Moaña y que el próximo gobierno debe solventar?

–En orden de prioridad, primero y lo más importante que yo veo es intentar solucionar el problema de la sanidad pública, un problema que nos afecta a todos. Quiero subrayar que la insuficiencia de médicos en nuestro país –y por ende en Galicia– no es el resultado de una situación coyuntural, sino de la inexistencia de acciones conjuntas y planificadas por parte de las autoridades políticas y sanitarias. Es cierto que es un problema en muchos países occidentales, pero el mercado laboral de médicos en España tiene peculiaridades que requieren soluciones propias y muy específicas, y me refiero sobre todo a los desequilibrios en cuanto a la formación de médicos y su graduación claramente deficitaria. No obstante, Moaña debería tener el mismo número de médicos que tenía, además de recuperar las urgencias. Se está trabajando en ello, como primer problema a solucionar. Otro tema es el auditorio. Un municipio con casi 20.000 habitantes como el de Moaña necesita, con urgencia, la construcción de un auditorio como una gran noticia para la cultura y la música.

–¿Seguirá en la presidencia del CD Moaña, o debe salir al entrar en política?.

–Cuando yo me presenté en la candidatura de Fervenza como número dos, ya formaba parte de la directiva del CD Moaña. Estuve en la oposición política, y creo que lo supe gestionar bien. Al finalizar esta temporada tenemos elecciones y está actualmente en el aire ya que presentarse o no presentarse no es algo que incumbe sólo a la presidenta. Tenemos una junta directiva y todos somos importantes. Trabajamos en equipo y es una decisión que debemos tomar todos juntos., como equipo. La política no va ligada para nada a la presidencia del CD Moaña.

Diego Ríos y las ediles Carlota Zabaleta y Silvia Rueda se suman a la lista liderada por Carro

El aspirante a la Alcaldía por el PP de Moaña, Javier Carro, anunció ayer los nombres de los candidatos que faltaban en el primer tramo de su lista electoral. La principal sorpresa es la de Diego Ríos, vicepresidente de la Liga Keniata de Moaña, de 42 años y natural de Meira. Concurrirá en el puesto número 7. En el puesto 8 irá la actual concejala Carlota Zabaleta. Ingeniera mecánica, asumió su acta de edil a comienzos del año 2022, como sustituta del histórico líder del partido en Moaña y exalcalde, José Fervenza, que había dejado la política un mes antes. El décimo puesto lo ocupa otra concejala actual. Se trata de Silvia Rueda, vecina de Meira y licenciada en Periodismo. Hace cuatro años concurrió en el puesto número 6 y ahora es una de las caras que se mantienen en un PP local muy renovado con el liderazgo de Carro.