Piedras contra un coche con cepo.

El coche tiene historia. Hace tiempo que está ahí, en As Lagoas, en Bueu, con cepo, para que no se pueda mover. Había sido vivienda de un hombre y estos días apareció con los cristales rotos. Otro rauto de civilización.

Polémica campaña promocional de Terra

Salió, por sorpresa, en las redes sociales, el anunció del festival Terra, que el Concello de Cangas tiene previsto celebrar coincidiendo con Semana Santa. La sorpresa fue que eran jugadores del Alondras y del Balonmano Cangas promocionando el citado evento musical, que tanto está dando que hablar, no por su cartel, sino por el enfrentamiento que tienen el ocio nocturno de Cangas con el mismo. Lo cierto es que esa promoción duró poco. Fue un visto y no visto, ya que de inmediato desapareció de las redes sociales. Pueden ustedes hacer todo tipo de especulaciones sobre la campaña promocional y su retirada. Todas podrían ser ciertas o todas falsas. La guerra ya no es fría; está que arde.

Aplazada la Carreira Cívica del Eduardo Pondal

El mal tiempo obligó a aplazar la Carreira Cívica por el paseo marítimo de Cangas, que estaba previsto se realizara hoy, para celebrar el Día Internacional del Deporte. En la mencionada competición tenía previsto participar el alumnado de 6º curso de Infantil y todos los de Primaria del Colegio Eduardo Pondal. Habrá que esperar bastante, porque el tiempo no da tregua ni en esta semana, ni parece que para la siguiente.