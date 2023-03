Noche de puertas y ventanas abiertas en Cangas

La Festividad de San José se vive de madrugada en Cangas, con las casas de las Pepas y Pepes abiertas para que el Coro San José les cante en su onomástica. Habrá momentos de un nudo en la garganta cuando por delante de algunas de ellas o de establecimientos no haya puerta que abrir; también dentro del coro por el recuerdo a su director Tucho Perete, fallecido en 2019.

Pablo González Costas “Pablo Perete” heredó la sensibilidad de su padre Antonio González Molanes “Tucho Perete” por la música y tras su fallecimiento en 2019 asumió su legado poniéndose al frente del Coro San José de Cangas, toda una institución en esta villa que en la madrugada del sábado para el domingo volverá a recorrer con sus serenatas las calles de su casco histórico. El Coro se reúne una vez al año para cantar a las Pepas y Pepes en su onomástica, ante sus casas, en donde les esperan con las puertas y ventanas abiertas para escuchar las piezas y agasajarles con buena comida y bebida para seguir la noche. Pablo “Perete” dirige el coro con la humildad de un joven que aprendió guitarra desde pequeño con su padre, que estudió flauta travesera, que amplió estudios de forma autodidacta, que tras años encargado del sonido en Teatro do Morcego, se hizo productor musical y que dice que lo hace gracias a la inestimable ayuda, dentro de esta agrupación, de Moncho Fernández (guitarra) y Susana Moreira (pianista) y de todo el coro. Recuerda algunos años que salió con el grupo, ayudando a su padre, y tocando la flauta, pero este sábado volverá a hacerlo, por segundo año consecutivo, como director de todo un conjunto de sopranos, contraaltos, tenores y bajos, entre los que se encuentra la voz también de su hermana Olaya.

Este sábado, cuando el reloj marque las doce de la noche, comenzará la madrugada de serenatas, como siempre, desde la Praza do Arco, en donde los intergrantes del Coiro- en torno a medio centenar entre voces y músicos (una flauta travesera, dos violines, un acordeón, dos violonchelos y cuatro guitarras), ofrecerán la primera interpretación de las cuatro piezas que se han ensayado para este año: “India” de José A. Flores y Ortiz Guerrero; “Miña terra galega”, de Ricardo Ceratto; “Luz de luna”, de Álvaro carrillo y “Canción con todos” de C. Isella e A. Tejada.Todo elo con la música en directo de los violines, violonchelos, las guitarras y la flauta travesera.Tras la Praza do Arco, enfilarán la calle hasta la Taberna do Xefe para seguir por un recorrido improvisado en el que también intentarán incluir a compañeros del coro que ya no pueden cantar.

Un paso más con WhatsApp

Pablo “Perete” quiso dar este año un paso más en los ensayos del coro, que empiezan un poco antes de las navidades, y recurrió a las nuevas tecnologías grabando las voces en WhatsApp para que los integrantes del coro ensayaran en sus casas. Fue algo que funcionó muy bien y facilitó el trabajo, asegura el director que añade que, de esta forma, le dedican más tiempo a la música para hacer más pianos y que haya más musicalidad.

Reconoce que él solo no hubiera sido capaz de hacerse cargo del coro cuando su padre falleció, por eso que quiere agradecer el apoyo que ha tenido en todos sus integrantes porque, además, hacerlo implicaba para él mucho duelo emocional por la pérdida de un ser querido. Lo que no se esperaba es que esto le gustara tanto y esté tan enganchado a un coro con tanta buena gente.