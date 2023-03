Estela Santomé vuelve a presentarse por el PP en la lista de Carro como número 4

El candidato del PP a la Alcaldía de Moaña, el independiente Javier Carro, ha logrado el regreso de la exedil popular Estela Santomé como número cuatro de la lista que ha confeccionado para las elecciones del 28 de mayo. Es otro de los “fichajes” de Carro para luchar por la Alcaldía, junto a la incorporación de los exediles de gobierno del PSOE Ezequiel Fernández y Salvador Meira, que forman candidatura con la concejala Araceli Otero en el número dos. Ezequiel Fernández se presenta en el número 3 y Salvador Meira, en el 9, un puesto que le daría al PP, hoy en la oposición con 6 ediles, la mayoría absoluta en la corporación municipal de Moaña, integrada por 17 ediles. Son los nombres que se conocen de la candidatura, a la espera de que se presente este sábado, tal y como tiene previsto el partido.

Estela Santomé, que había sido la número dos de la candidatura del PP que el anterior cabeza de lista y exalcalde, José Fervenza, había presentado en las elecciones de 2015, dimitió, sin embargo, de su cargo como concejala en la oposición, solo unos pocos meses antes de las elecciones de 2019. Desde entonces estaba apartada de la actividad política municipal, aunque no de la vida pública como presidenta del Club Deportivo Moaña de fútbol, cargo en el que sigue.

Hace unos meses, su nombre empezó a sonar con fuerza, incluso como posible cabeza de lista del PP en Moaña, antes de confirmarse la apuesta de Carro, pero descartaba que fuera a presentarse. Asegura que si ahora ha dado el paso fue porque le animó este proyecto “nuevo y reformado”, añade que hacía falta renovar el partido y considera que con la gente que va, se va a lograr ese cambio que necesita Moaña. Señala que cuando el partido decidió que Carro fuera el candidato, él se puso en contacto con ella “y creo que puedo sumar y aportar”.

"La Xunta no es intocable"

Reconoce que todas las elecciones municipales son complicadas pero que se ha elaborado una candidatura y un proyecto “para ganar y con ganas de trabajar”. Antes de que se supiera la candidatura del PP, todas las quinielas apuntaban a que el BNG, que ha estado gobernando en coalición con el PSOE en los dos últimos mandatos desde 2015 –en este último con 7 ediles–, tenía el camino abierto para lograr la mayoría absoluta en estos próximos comicios. La lista del PP, con un 80% de independientes, pone una incógnita.

Estela Santomé recuerda que si dimitió como concejala a los pocos meses de acabar el mandato fue porque no estaba de acuerdo en cómo se llevaba el partido, pero dice que fue aguantando por la gente que le había apoyado, pero se fue meses antes para dejar claro que si no volvía a ir en la lista era porque ella se apartaba. Tiene claro que “hay que trabajar por y para Moaña” y que la Xunta no es intocable solo porque esté gobernada por el PP: “El bien del pueblo debe de estar por encima del partido”.

La candidata, nacida en Meira en 1977, divorciada y madre de dos hijos, trabaja como auxiliar en una residencia de mayores. Sobre la posibilidad de que continúe como presidenta del C.D. Moaña, manifiesta que la decisión no es individual, sino de la junta y que a final de temporada habrá elecciones.