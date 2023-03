Bajan a la mitad las hipotecas constituidas en 2022 y se duplican los embargos en la comarca

El fin de las restricciones de la pandemia por COVID-19 no alegró el mercado de las hipotecas el pasado año en O Morrazo. En los datos del Registro de Propiedad ya se advierte la carestía de los préstamos, que es un freno inequívoco a las hipotecas. La subida de intereses corta de raíz el incremento de las hipotecas constituidas registradas en el 2021, un 10,5% más que en 2020. Se regresa prácticamente a las cifras de 2019 y esta estadística no deja de ser un fiel reflejo no solo del mercado hipotecario, sino también de la situación en la que se encuentran las familias. Porque no solo descendieron las hipotecas a la mitad, sino que también casi se duplican los embargos.

El pasado año se registraron 304 hipotecas por un importe total de 28.851.317,92 euros, cuando en 2021 se constituyeron 415 hipotecas por un importe de 43.103. 875 euros. En el año 2019, anterior a la pandemia, se constituyeron 303 hipotecas, por un importe un poco más bajo al de 2022; 22.693.500 euros. Mientras, el año 2017 se cerró con 274 hipotecas constituidas por un importe de 25.417.774 euros, cifras inferiores también a las de 2016, con 368 hipotecas constituidas que obligaron a los vecinos de O Morrazo a desprenderse de 29.283.127 millones de euros. Como se puede apreciar, las cifras de 2022 son parecidas a las de 2016, cuando el mercado aún temblaba por la crisis de 2008 que la quiebra de un banco en Estados Unidos y otro en Suiza nos la volvió a recordar y hacer entrar en pánico de nuevo. Aunque los expertos nos repiten que no es lo mismo. Sin embargo, los intereses de las hipotecas suben, ayer la presidenta del Banco Central Europea, Chistine Lagarde, volvió a subir los intereses en medio punto, con la intención de frenar la economía y así la inflación desmedida de la zona euro. Y si los embargos iban a la baja, a los que esta vez no pareció afectar ni a los despidos de los ERTEs ni a los cierres de negocios y pérdidas continuadas en los autónomos, el pasado año cambió esta tendencia. Se realizaron un total de 315 embargos, frente a los 185 de 2020. De los mencionados 315, 117 fueron realizados por la administración, más concretamente por la Tesorería General de la Seguridad Social y el resto fueron embargos judiciales. Las cifras de 2021 era de 173 embargos: 173 de la Tesorería General de la Seguridad Social y 80 por causas judiciales. En el año 2019 se realizaron 267 embargos, de los que un centenar fueron practicados por la administración y el resto fueron embargos judiciales. Las cifras del 2020, con todo, aún están muy lejos de las de 2014, cuando se practicaron 696 embargos, cifra que delataba la situación económica en la que vivía el país. En 2017, la estadística no se alejaba de la crisis. Se habían cancelado 727 hipotecas por un importe de 36.701.355 euros y en 2018, las hipotecas canceladas fueron 445 y su importe alcanzó los 44.646.011, 20 euros. Los datos de 2019 arrojaron 423 hipotecas canceladas por un importe de 69.779.122 euros. El número de hipotecas canceladas en 2020 bajó. Fue casi la mitad. Es decir, en 2020 se cancelaron 277 hipotecas por un importe de 50.049.491 euros; en el 2021, las hipotecas canceladas fueron casi el doble y su importe alcanzó los 62.395.505,73 euros. En el año 2022, se cancelaron 420 hipotecas, por un importe de 45.936.125,21 euros, aunque la cantidad de hipotecas canceladas es inferior, de 433 en 2021 a 420 en 2022. Descenso de los préstamos sobre fincas urbanas por la dificultad de acceder a ellos La estadística del Registro de Propiedad de Cangas también refleja los préstamos hipotecarios. Se trata de un producto que se utiliza para conseguir financiación poniendo una vivienda como garantía del préstamo, mientras que la hipotecas se constituyen como la garantía de que se devolverá la deuda contraída para financiar la compra de una vivienda. Es frecuente que ambos términos se confundan. En O Morrazo se contabilizaron 292 préstamos por un importe total de 27.175.517,42 euros, siempre en relación a fincas urbanas. Mientras, en el año 2021, el número de préstamos fueron casi el doble, hasta 413, por un importe total de 42.768.875, 38 euros. El número de préstamos es uno de los indicadores económicos que se consideran relevantes para conocer la salud del mercado inmobiliario. Sus constantes permiten saber la salud del mercado inmobiliario porque a través de ellas se detectan compras, ventas y donaciones de inmuebles. La estadística refleja un drástico descenso de los préstamos hipotecarios, igual que de las hipotecas, lo que no habla muy bien la salud del mercado. A las empresas constructoras les sigue resultando muy difícil acudir a préstamos bancarios para obtener financiación. En parte se explica de esta forma la escasez de la vivienda colectiva en Cangas. Informábamos la pasada semana que había comenzado la construcción de un edificio en la esquina de la calle Concepción Arenal, frente a Rodeira, que era el primer de viviendas después de la crisis de 2018. Otro dato de la situación del mercado de la construcción. Se trata, ademas, de viviendas de segunda residencia.