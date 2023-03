La Semana Santa de Cangas recobra la normalidad con procesiones en la calle y actividades culturales

Aunque desde algunos colectivos implicados en la Semana Santa de Cangas reconocen “tensiones” en las reuniones para definir el programa de actividades, finalmente se han impuesto “el sentido común” y el regreso a la “normalidad” tras tres años de restricciones por COVID y desavenencias entre cofradías religiosas y el párroco, Severo Lobato. En la programación, que ya está definida y se presentará oficialmente en los próximos días, figuran las procesiones en la calle de todas las cofradías religiosas, desde el traslado de la Virgen de los Dolores, el miércoles 22, hasta la de Jesús Resucitado, el 9 de abril, y un cartel de actividades culturales con la colaboración del Concello, que aprobó una ayuda de 7.500 euros con esa finalidad.

Los actos comenzarán con el pregón del cura Benito de la Iglesia Blanco, el sábado 18, seguido de un concierto de la banda de música Belas Artes con marchas procesionales y escenificación de penitentes de las cofradías y hermandades. El miércoles 22 se trasladará la imagen de los Dolores desde la Avenida de Moaña hasta la excolegiata, por la Rúa do Hío, cuyo pavimento está siendo acondicionado desde hace unos días con la reposición de las losas de piedra más deterioradas. Desde el jueves 23 al miércoles 29 se celebrará el Septenario de la Dolorosa, cuya festividad se celebra el día 30, Viernes de los Dolores. La misa solemne será a las siete y media de la tarde, y al terminar partirá la procesión que recorrerá varias calles céntricas acompañada de la banda de música Belas Artes.

El 2 de abril será Domingo de Ramos, con procesión de la Borriquilla (11.00 horas) acompañada de la banda de gaitas María Soliña, previa a la bendición de ramos en los jardines de Félix Soage, aunque en caso de lluvia se trasladaría al templo parroquial, que acogerá a mediodía la misa de la Pasión del Señor. A las seis de la tarde saldrá el Vía Crucis infantil desde la excolegiata hasta el cruceiro de Síngulis. También habrá Via Crucis el martes 4, a las nueve de la noche, y el día 5, Miércoles Santo, se oficiará la misa de la Soledad de María (20.30 horas) seguida de la tradicional procesión donde la imagen de la Virgen recorre las calles acompañada de mujeres de la villa hasta su regreso a la iglesia parroquial.

El epicentro de la Semana Santa comenzará el día 6, Jueves Santo, con cultos religiosos desde las seis de la tarde hasta la procesión que partirá a las 20.00 horas, acompañada por la banda de música Belas Artes y la banda de cornetas y tambores. Tras la oración nocturna, desde medianoche, el Viernes Santo en la Pasión del Señor comenzará con la procesión de las Tres negaciones de San Pedro (07.00 horas), acompañada de la banda de tambores y cornetas, que finalizará con una chocolatada. A las 10 partirá la procesión del Santo Encuentro acompañada por la banda de música Belas Artes, la banda de gaitas María Soliña y la asociación Irmandade Romana Legio Berobreo. Por la tarde (18.00 h) será el oficio de la Pasión del Señor, Sermón de las siete palabras y Desenclavo. A las 20.00 horas partirá la procesión del Santo Entierro, acompañada por Belas Artes, Tromentelo y cornetas y tambores. Y a medianoche partirá la Procesión del Silencio, con cornetas y tambores.

La programación de oficios y cultos religiosos de la Semana Santa de Cangas vivirá sus últimos actos el sábado 8 y domingo 9 de abril. El Sábado Santo se celebrará la solemne Vigilia Pascual, desde las nueve de la noche, y el Domingo de Resurrección tendrá lugar la procesión de Jesús Resucitado, acompañado por la banda de gaitas Tromentelo, y la misa solemne de Resurrección, a mediodía. Aunque los actos están practicamente ultimados, los organizadores aún pueden cerrar algunos “detalles” y también avisan que los horarios pueden verse alterados por la meteorología.

Folclore na Rúa, exposición en la Capela y Terra Spring Festival

El Concello de Cangas también organiza varias actividades culturales complementarias al calendario religioso de Semana Santa. El sábado 1 de abril se celebrará el festival Folclore na Rúa, a las 19.30 horas en el Auditorio, con la participación del grupo de danzas Pais de San Roque, Asociación Cultural Aires de Aliste, de Pobladura de Aliste (Zamora) y Agrupación Folclórica Os do 21, de O Vicedo (Lugo). Además, desde el viernes 31 hasta el domingo 9 estará abierta en la Capela do Hospital la exposición “Historia dunha tradición: A Semana Santa canguesa”, de Luis Carnero Feijóo. Otra de las actividades es el Terra Spring Festival, con dos jornadas bajo una carpa instalada en la explanada de Ojea. El jueves 6 de abril actuarán Skarnivals, Quinkillada, The Broke, Rapariga DJ y The Lelli Kelly´s. Y el viernes 7 será el turno de Jazmin Abuin, David Granha, Arantxa Treus, Clown Cigani, Rhythm `N Beer y Moito Morro Teatro. Todos los conciertos será gratuitos y de entrada libre, hasta completar aforo.