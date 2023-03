Mientras otros partidos se quedan a medias, el grupo municipal socialista sigue adelante en su lucha por demostrar que la decisión del gobierno municipal de no aprobar los proyectos del Plan Concellos 2022 es errónea y no se ajusta a la legalidad. En este sentido, ayer, el portavoz del grupo municipal socialista, Eugenio González, solicitó por registro municipal un justificante de silencio administrativo ante la no contestación por parte del gobierno a las preguntas relacionadas sobre quién tiene o no las competencias para aprobar los proyectos del Plan Concellos, que a día de hoy siguen apareciendo, sin que se sepa de dónde. La solicitud de ese certificado de silencio administrativo es el paso previo al recurso contencioso administrativo que el PSOE quiere interponer contra el Concello de Cangas. En caso de que sea positivo, el siguiente paso será denunciar a la junta de gobierno que aprobó los proyectos por la vía penal. La acusación será de prevaricación. La secretaria del Concello de Cangas sigue sin informar al respecto, como le había solicitado el Partido Popular. La oposición está preocupada por el hecho de que ahora salen nuevos proyectos aprobados para incorporar al Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra.

En los fundamentos jurídicos de la solicitud formulada ayer por el grupo municipal socialista se hace mención que los procedimientos iniciados por solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legítima al interesado tendrá efectos desestimatorio en los procedimientos de revisión de oficio. El artículo 24 de la ley 39/3015 de Procedimiento Administrativo Común establece que “los actos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la administración como ante cualquiera persona física o jurídica, pública o privada. Estos actos producirán efecto desde el vencimiento del plazo máximo en que se debe dicta y notificar la resolución expresa sin que ésta se expediese e su existencia pueda ser acreditada por cualquier medio de prueba...”