O vindeiro 6 de abril celébrase o Día Internacional do Deporte para o Desenvolvemento e a Paz. Por coincidir en Semana Santa, o colexio Eduardo Pondal adianta esa data e celebrará mañán unha Carreira Cívica no paseo marítimo de Cangas, na que participará o alumnado de 6º de Infantil e todo o de Primaria. Sairán do colexio camiñando e en tres autobuses para participar nun evento que conta coa colaboración da Policía Local.