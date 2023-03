O BNG de Cangas maniféstase en contra dos plans de eólica mariña en Galicia

A candidata do BNG á alcaldía de Cangas, Araceli Gestido, e outros membros da súa formación participaron a fin de semana na concentración “en defensa do sector pesqueiro e do noso mar” diante da Delegación do Goberno en A Coruña, baixo o lema “O Mar é noso e non das eléctricas” e na que reivindican “unha Galiza libre de eólica mariña”. A formación nacionalista xa deu a deu a coñecer, en febreiro, a súa posición de rexeitamento e oposición á instalación de parques e polígonos para a produción de enerxía eléctrica mediante eólica mariña nas costas galegas presentando no Pleno da Corporación de Municipal unha moción orientada a esta fin e que foi aprobada por unanimidade dos grupos políticos.

“Como xa manifestamos, estamos preocupados pola aprobación dos Plans de ordenación dos espazos mariños (POEM) por parte do goberno do Estado, aprobación que desde a nosa opinión incumpre o principio de precaución, que vela porque antes de instalar estes parques e polígonos debería estudarse a afectación que terán sobre os ecosistemas mariños e sobre a actividade pesqueira”, abondan. Manifestámonos agora contra o que entendemos é unha unha agresión ao medio ambiente que pon en perigo a biodiversidade e aos ecosistemas mariños das nosas rías e o que consideremos un ataque ao sector pesqueiro”, recalcan desde a candidatura canguesa do BNG, en oposición aos referidos plans.