El mar picado y el petrolero averiado.

Ayer también hubo alerta en el mar por oleaje. Se puede comprobar en la fotografía las olas rompiendo al final de la playa de Rodeira, donde el mar se equivoca de rumbo. Al fondo, en petrolero. Vacío, eso sí. Pero que dio el susto.

La precampaña que no foguea a l@s candidat@s

Es rara esta precampaña. en Cangas. No hay candidat@ que salte ante la actualidad. Nos aseguran desde varios partidos que no se quieren exponer a l@s cabezas de lista a un enfrentamiento por acciones del gobierno, que a ellas (, si ellas, porque hay que decirlo, menos en el PP, el resto de partidos presentan a mujeres y Sotelo se despacha a gusto cada vez que puede) se les reserva el papel del lado positivo de las cosas, para transmitir al pueblo propuestas que generen entusiasmo. Creemos que es un error no foguear a las candidatas. Ellas tienen que demostrar también su coraje en el enfrentamiento. Me cuentan que Esquerda Unida va a empezar a hacerlo, que está harta de ver como el gobierno vende proyectos con claros tintes electorales.

Los auxiliares, a las puertas de la alcaldesa

La que sigue encerrada en una cápsula es la alcaldesa de Cangas. Sigue en su despacho, donde puede que tengan una bola de cristal que adivine su futuro político. De momento, ayer tuvo a auxiliares administrativos a su puertas, exigiendo más salario. Afirman que realizan trabajo de administrativos y quieren cobrar como tales. Ahora van a estar a su puerta días.