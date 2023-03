La Fundación Xoán Piñeiro denuncia ante la Guardia Civil el robo del busto de bronce del artista

La Fundación del artista cangués Xoán Piñeiro presentó ayer denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil por el robo del busto del escultor, que estaba incrustado en un monolito en la Alameda Vella. La Policía Local de Cangas, no obstante, asegura que realizó también en su día un informe sobre el robo, que presumiblemente se produjo entre el 1 y el 2 de marzo. Fue el presidente de la citada fundación, Jesús González, quien acudió ayer al cuartel de la Guardia Civil a hacer efectiva la denuncia, también con la intención de otorgar una mayor relevancia a un hecho que se califica de muy grave.

El artista y patrono de la Casa Museo A Mangallona, que fue director de la Casa Cultura, Camilo Camaño, calificó ayer de atentado terrorista el robo. Recuerda que el busto fue una pieza que donó su viuda, por lo que el valor de la pieza es el doble. Camilo Camaño afirma que lo que está claro es que el valor material del busto es muy inferior a su valor sentimental, debido precisamente a la circunstancia antes comentada. Comenta Camilo Camaño que fue él quien se puso en contacto el día en el que tuvo conocimiento del robo con la Policía Local de Cangas.

Lo que sorprende es la escasa reacción del Concello. Ni desde la alcaldía de Cangas ni desde la concejalía de Cultura que dirige Adrián Pena (ACE) activaron ningún tipo de protocolo ni se pronunciaron al respecto. Aunque sabían del robo desde hace días no hubo ningún comentario por su parte. Al contrario, parecía que se quería que pasara desapercibido.

La Fundación Xoán Piñeiro convocó para mañana, a las 12.30 horas, una rueda de prensa en el salón de plenos de Cangas, donde se va a abordar el robo y las medidas que consideran que hay que poner en marcha para evitarlos. En ella estará Camilo Camaño, que es también miembro de la Fundación del artista. Se quiere que las administraciones actúen con el máximo rigor.

Fueron muchos los cangueses que no se enteraron hasta que lo vieron en FARO DE VIGO del robo del busto del escultor Xoán Piñeiro. La situación en la que se encuentra el monolito en el que estaba incrustado el busto del escultor no es demasiado visible, medio oculto por árboles de la Alameda Vella, en una esquina de la misma. Pero cuando se enteraron no dejaron de mostrar su indignación por el robo, comentaban que ya no se respetaba nada y que los cuerpos y seguridad del estado debían de estar más atentos y vigilar las obras de arte que hay en las calles de Cangas. También recordaban como algunas de las que había en el paseo de Rodeira habían sido también asaltadas, con daños.

El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, afirma que es muy difícil seguir la pieza sustraída. Afirma que existen bandas dedicadas exclusivamente a esta tarea y que actúan con total coordinación en varios Concellos. Asegura que los más posible es que a estas alturas el bronce del busto de Xoán Piñeiro ya esté fundido. El bronce está más barato que el cobre, a 65 dólares el kilogramos, mientras que el bronce está 118 dólares el kilogramo.

Se echa de menos una respuesta por parte de la concejalía de Cultura. Sobre todo por el hecho de que fue el propio gobierno local quien en 2020 procedió a la restauración del busto, trabajo que encargó a una empresa de Cangas, después de que sufriera ataques con pintura en un acto vandálico, que también provocó muchos comentarios en las redes sociales. Nadie habló ni tan siquiera de la reposición.

La placa de Bernardino también era de bronce

La que fuera concejala de Cultura _ahora edil no adscrita en el Concello de Cangas_Aurora Prieto confirmaba ayer que la placa conmemorativa instalada en la casa donde nació el poeta Bernardino Graña también era de bronce. Sus amigos están pensando en reponerla, pero empleando otro tipo de materiales, como la piedra o el metacrilato, con el propósito de disuadir a los amigos de lo ajeno que se dedican a acumular bronce. Claro que hay mucha gente que no está de acuerdo con esa idea. Lo comentaban ayer las personas que acudían a comprobar el robo del busto de Xoán Piñeiro. “Eso sería darnos por vencidos. Los robos no nos pueden cambiar la forma que tenemos de homenajear a nuestros vecinos. Eso sería rendirnos. Lo que hay que hacer es dar con las personas que cometen este tipo de fechorías y atentan contra nuestra cultura y nuestro patrimonio”. Hubo también quién apostaba porque se instalara cámaras de vigilancia en aquellos espacios donde hubiera obras de arte.