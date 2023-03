Roban el busto de bronce del escultor Xoán Piñeiro ubicado en la Alameda Vella

Roban el busto de bronce del escultor Xoán Piñeiro, sito en la Alameda Vella y que se encontraba incrustado en una gran piedra. Era el homenaje de Cangas al citado artista, que logró admiración en toda Galicia. Fue el arqueólogo que en su día se encargó de restaurarlo, Benito Vilas, quien dio la noticia ayer. Pero no se sabe con exactitud cuando se perpetró ese robo, cuyo objetivo era hacerse con el bronce, que tiene en la actualidad un buen precio en el mercado. El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, asegura que se abrió expediente sobre los hechos hace quince días más o menos, pero lo cierto es que la población desconocía que sucediera este curioso robo. Según Benito Vilas, los autores tuvieron que emplear palancas para retirar el busto que estaba incrustado en la piedra. Si no se llevaron las placa, también de bronce, fue porque suponía un mayor trabajo, ya que está atornillada a la piedra. El arqueólogo puso en conocimiento de la arquitecta del PEPRI, Isabel Medraño, el robo, y con posterioridad se lo trasladó a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE).

Un día de 2018, el busto de Xoán de Piñeiro apareció todo pintarrajeado. De su restauración se ocupó la empresa de Benito Vilas, poco después d la pandemia, en el año 2020, cuando aún era alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos.

En el pasado mes de febrero desapareció también la placa conmemorativa instalada en la casa donde nació el poeta Bernardino Graña, ubicada en la calle Alfredo Saralegui, que había sido colocada en abril de 2022, cuando estaba al frente de la concejalía de Cultura, la ahora concejala no adscrita, Aurora Prieto. La Policía Local, en un principio, apuntaba a un acto vandálico, pero después también siguió la pista del bronce. En la placa robada se podía leer “Mariñeiros de Cangas, meus amigos, meus irmáns de salitre e so e chuva. Bernardino Graña veu ao mundo nesta casa a 27 de setembro de 1932”. No hay noticias de que la actual concejalía de Cultura, de la que se encarga Adrián Pena, hubiese encargado una nueva placa.