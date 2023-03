La catástrofe del Prestige sube a escena.

Fue Chévere quien dio forma teatral a la tragedia del Prestige. Su obra, titulada, N.ev.e.rm.o.r.e, se puso ayer en escena, con gran éxito de público, en el Auditorio de Cangas. Ayer, la ría de Vigo, vivió momentos inquietantes. Un petrolero llegó averiado a Vigo.

El baño del parque infantil Pereiro Francés "ya lo peta"

El baño autolimpiable y contra vándalos que el gobierno municipal de Cangas va a instalar en el parque infantil “Pereiro Francés” pudiera parecer que es un anuncio de teletienda, pero no lo es. Tampoco es una estampa sacada del teatro de Valle, ni de las gregerías de Ramón Gómez de la Serna, es la modernidad que nos invade, que no tiene que por ser mejor. De hecho, hay pruebas de lo contario. Pero lo que nos maravilla no son los adelantos en los baños del siglo XXI, sino que el parque infantil es un desastres, está hecho un desastre. Que se lo pregunten a los padres, algunos de los cuales tuvieron que huir en desbanda al de Moaña. No se podrá jugar, pero se podrá ir a un baño galáctico.

El negocio del bronce en Cangas sale de las piedras

Lo que funciona de maravilla es el negocio del bronce en Cangas. Se están poniendo las botas. Primero una placa aquí, después un busto allí. Algún día rapiñarán todo el bronces de todas las obras de arte de Cangas. Ya no llega con los cables pelados, ahora se va más lejos en este próspero negocio sobre el que se cuentan muchas cosas, pero no se acierta en ninguna. Habrá que guardar las estatuas de bronce en cajas fuerte.