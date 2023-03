Un total de 158 veciños estamparon ao longo desta semana a súa firma para propoñer á corporación municipal de Agolada o nomeamento do escritor, afinado en Cangas, Xosé Vázquez Pintor como fillo adoptivo deste concello. A iniciativa, que tamén inclúe a denominación da rúa onde está a súa casa, é “popular e espontánea, polo que carece de matices politicos ou de calquera outro tipo”. “É unha mostra de agarimo e recoñecemento a un dos nosos veciños máis ilustres e de comportamento exemplar ao longo destes setenta anos en defensa de Agolada, a cultura, a historia, o patrimonio e a súa xente”, declaran os seus promotores, Pilar Raquel Vidal e Ángel Luis Utrera Baza.

O 7 de xuño de 2008, o Concello de Melide, terra natal de Vázquez Pintor, co gallo do seu nomeamento como membro de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) deulle o seu nome á biblioteca municipal, ao tempo que se lle tributaba unha sentida homenaxe e se recollían versos seus nun monólito de pedra a carón da capela de San Antón. Posteriormente, o 27 de outubro de 2009, o Concello de Cangas do Morrazo, onde vive dende 1973, aprobou en pleno o cambio de denominación da rúa onde ten a súa residencia habitual, que dende aquela leva o seu nome.

Nado en Melide en 1946, Xosé Vázquez Pintor viveu e ten residencia en Agolada dende hai máis de setenta anos.