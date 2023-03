El Concello de Bueu proyecta pistas de pádel, llave y petanca en el entorno del campo de fútbol de A Graña

El proyecto de mejora de los accesos al campo de fútbol de Bueu incluirá la construcción de un nuevo vial pero también la dotación de tres pistas de pádel así como otras de petanca y llave, y de un parque biosaludable para complementar la oferta deportiva en el lugar. Así lo dio a conocer el Concello de Bueu en la reunión que mantuvo con la junta directiva del Club Deportivo Bueu, y en la que expuso su intención de adquirir alrededor de 5.000 metros cuadrados de terreno para acometer las actuaciones.

La propuesta que ha puesto encima de la mesa el gobierno buenense apunta a la apertura de un nuevo vial de acceso al campo de fútbol por su parte norte, una calzada que tendrá un mínimo de ocho metros de ancho, lo que facilitaría el paso de los autobuses de los diferentes equipos que acuden a jugar a las instalaciones de A Graña. Al fondo de ese vial y junto al propio estadio se situaría un amplio aparcamiento con capacidad para albergar hasta cuatro autocares y más de una treintena de turismos. Todo esto se completaría con la apertura de una nueva entrada al campo de fútbol. De este modo se pretende poner fin a la problemática actual, con un vial muy estrecho que dificulta el paso de los autobuses y que origina más de un atasco en los días de partido.

Pero la iniciativa municipal no se quedaría únicamente en los accesos. La idea es aprovechar esta actuación para incrementar la oferta deportiva en el entorno. De este modo se prevé la instalación de tres pistas de pádel, que irían ubicadas en la rasante del propio vial. En un plano ligeramente superior se habilitarían sendas pistas de petanca y de llave, así como un parque biosaludable, además de una zona más amplia de merendero.

El alcalde buenense, Félix Juncal, –que estuvo acompañado en la reunión con el club por el vicealcalde Julio Villanueva y por el concejal de Deportes, Ricardo Verde– asegura que el proyecto no solamente solventaría un problema enquistado desde hace años como el de los accesos, sino que “permitiría complementar las actuales instalaciones con otros usos y reforzaría la posición social del club”. Para el regidor, se “harían más atractivas estas instalaciones para que las familias puedan acudir ahí y mientras los hijos estén entrenando los mayores puedan estar realizando otra actividad”.

Una inversión de cerca de 250.000 euros en la compra de terrenos

Las gestiones para la adquisición de unos terrenos que están calificados dentro del PXOM como zona verde están “muy avanzadas”, según señala Félix Juncal. “Hemos tratado con prácticamente todos los propietarios y existe un porcentaje muy elevado de que el concello adquiera una superficie de unos 5.000 metros cuadrados”, manifiesta.

En este sentido, apunta que el concello “está convencido de la viabilidad de esta iniciativa” y de hecho ya se dispone de una propuesta técnica y se está trabajando en la búsqueda de diferentes vías de financiación. Las primeras estimaciones apuntan a que el desembolso que debería salir de las arcas municipales para la compra de los terrenos se situaría entre los 230.000 y los 250.000 euros. A eso habría que añadir posteriormente el presupuesto de ejecución de las distintas actuaciones, un estudio que todavía no se ha contemplado.

Compromiso a principios de esta temporada

Desde el gobierno local se explica que la propuesta planteada en estos días al Club Deportivo Bueu no es sino “el fruto de un importante trabajo previo” que se fue fraguando desde septiembre del pasado año, a principios de la campaña deportiva. “Era un compromiso que teníamos adquirido para la presente temporada. No es algo que nos hayamos sacado de la manga ahora”, subraya, antes de añadir que en los años anteriores se analizaron otras ideas que por uno u otro motivo no acabaron cuajando.